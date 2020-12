Eric Clapton es una superestrella del rock y blues británico. Estuvo en el Salón de la Fama del Rock and Roll tres veces, una vez como solista y también como miembro de sus bandas Yardbirds y Cream. Eric tiene una amplia trayectoria artística que ha estado marcada por varios éxitos musicales, como ‘Tears In Heaven’, una de sus canciones más populares. El tema está inspirado en la trágica muerte de su hijo de 4 años, Connor Clapton.

Si bien ‘Tears In Heaven’ es una canción hermosa, su historia es absolutamente desgarradora. En 1991 el niño de cuatro años murió después de caerse de la ventana abierta de un dormitorio en el piso 53 de un edificio de apartamentos de Manhattan.

Eric conoció a Lory Del Santo, una famosa modelo italiana en 1985 y, un año después, los dos tuvieron un hijo llamado Conor. El nacimiento de Conor cambió la vida de Eric para siempre. En u inicio, Eric se negaba a ser padre porque no quería responsabilidades en su vida y porque llevaba más de 20 años sumergido en las drogas y el alcohol.

El músico cambió sus hábitos y se sometió a la sobriedad. Si bien las cosas no funcionaron para Eric y Lory, Conor y su padre se llevaban muy bien. Pero una tragedia se convertiría más tarde en la historia detrás de la famosa canción de Eric, ‘Tears In Heaven’.

La historia detrás de 'Tears In Heaven' de Eric Clapton tiene que ver con una terrible tragedia que involucra a su hijo de 4 años, Connor Clapton (Foto: Getty Images)

El 19 de marzo 1991, el músico y Conor habían tenido un paseo familiar en un circo de Nueva york. En esa ocasión, el artista había rentado un departamento en el piso 53 de un edificio para la mujer y su hijo. Cuando entregó al niño a su madre, prometió ir por ambos al día siguiente para pasar el día juntos en el zoológico de Central Park.

La mañana del 20 de marzo de 1991, Lory se metió a bañar, mientras Conor jugaba a las escondidas con su niñera. El pequeño estaba esperando la llegada de su padre. Mientras esto ocurría, un conserje estaba terminando algunos trabajos de mantenimiento en el apartamento y detuvo a la niñera brevemente para advertirle sobre una ventana abierta. En ese instante, ocurrió la tragedia.

MÁS INFORMACIÓN: Niño de 9 años usa su dinero para comprar 20 bicicletas para niños necesitados por Navidad

En 1991 el niño de cuatro años murió después de caerse de la ventana abierta de un dormitorio en el piso 53 de un edificio de apartamentos de Manhattan (Foto: Getty Images)

Lory recordó haber oído un grito espantoso: “Pero no era Conor. Era la niñera. Entré en la habitación gritando cada vez más histéricamente: ¿Dónde está Conor, dónde está Conor? " Entonces vi la ventana abierta y comprendí enseguida. Sentí que todas mis fuerzas me abandonaban y me derrumbé en el suelo”.

Conor, de cuatro años, cayó por la ventana del piso 53 y murió. Llegó la ambulancia, pero no había esperanzas para el niño.

“Lo primero que supe fue una llamada telefónica desde su apartamento”, recuerda Clapton. “Lory estaba al otro lado del teléfono, y estaba histérica, diciendo que estaba muerto. Y no podía permitirme creerlo”.

Para lidiar con su abrumador dolor, Eric primero se aisló por un tiempo. Luego, se puso a cantar. Encontró consuelo en la creación de música. Es así como nace el tema, ‘Tears In Heaven’, inspirado en su hijo fallecido.