No termina el primer mes de 2024 y Tekashi 6ix9ine ha vuelto a ser detenido por las autoridades y, por segunda vez, en República Dominicana. Enero ha significado más escándalos para quien seguiría siendo la pareja de Yailin La Más Viral. El mediático personaje, además, había sido acusado de agredir a la madre de la influencer, Wanda Díaz. Su defensa lo niega todo y espera la pronta liberación de Daniel Hernández.

En octubre de 2023, Tekashi fue intervenido por las autoridades al ser acusado de haber agredido a productores musicales que trabajaron con Yailin en República Dominicana. Pero logró salir libre y no volvió a pisar el país hasta enero, cuando sus seguidores lo reconocieron en uno de los eventos de Yailin en dicho país.

Mientras que Yailin cerró el 2023 con un arresto por una presunta agresión contra Tekashi, en diciembre. Se la vio con la ropa de un reo común y luego fue puesta en libertad, a los pocos días. Gritó su soltería, pero se la ha visto muy cercana a Tekashi.

Así es cómo, en un nuevo capítulo de los escándalos mediáticos, Tekashi y Yailin se han visto envueltos, otra vez, en manos de las autoridades judiciales. Te contamos lo que sabe de la nueva detención del personaje de redes sociales.

Tekashi 6ix9ine junto a Yailin La Más Viral en República Dominicana (Foto: Tekashi 6ix9ine / Instagram)

¿POR QUÉ TEKASHI 6IX9INE VOLVIÓ A SER DETENIDO EN REPÚBLICA DOMINICANA?

Tekashi 6ix9ine fue detenido, una vez más, en República Dominicana, por presuntamente agredir física y verbalmente a Yailin La Más Viral, de acuerdo a la información de la agencia de noticias EFE.

Mientras que Alofoke radio show, conducido por Santiago Matías, informó que se trataría de una querella de Wanda Díaz, madre de Yailin, en contra de la figura mediática, por supuestamente agredirla a ambas.

“La señora Wanda fue a la Procuraduría General de la República y le colocó una querella en donde alega que Tekashi la golpeaba; entonces, ahora toca que inicien las investigaciones y que la justicia determine qué ocurrirá en este caso”, dijo Santiago Matías.

Mientras que, en dicho programa de YouTube, Díaz señaló que, en una discusión de Yailin y Tekashi, “él me golpeó porque me metí, porque golpeó a mi hija, y me tiró al piso. Los de seguridad no hicieron nada. Le dije que no golpeara a mi hija y él siguió. Me metí y me dio durísimo a mí también”.

De acuerdo a De Último Minuto, en la denuncia en contra de Tekashi, por la que habría sido intervenido una vez más por las autoridades de República Dominicana, el trapero “intentó ahorcarla, intentó lanzarla de un segundo piso, le escupió la cara, le dijo que sin él ella no era nadie”.

El Ministerio Público del Distrito Nacional, por su parte, confirmó el arresto en contra de Daniel Hernández, el nombre real de la celebridad, y explicó en un comunicado que fue una orden emitida por la jueza Kenya Romera por “estar implicado en hechos de violación a la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar”.

Tekashi, de esta manera, fue llevado al Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

¿QUÉ DIJO LA DEFENSA DE TEKASHI?

El abogado de Tekashi, Félix Portes, también se refirió al arresto de su patrocinado, indicando que esperaba la pronta liberación de la figura mediática y que “la verdad prevalecerá”.

“Ya en la cita, la fiscal titular conversó con Yailin quien precisó que el Sr. Hernández nunca la había agredido, corroborando lo mismo el Sr. Hernández”, dijo Portes en su comunicado en redes sociales.

Agregó que la fiscal detalló que la denuncia era por violencia y que había sido presentada por la madre de Yailin La Más Viral: “en la que la madre y Yailin eran las supuestas víctimas de violencia y que desde el 28 de diciembre de 2023 se tenía la orden de arresto en contra del Sr. Hernández”.

