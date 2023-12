¡No cesan los problemas! Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine parecen estar destinados al escándalo durante todo diciembre. Resulta que se han viralizado los videos de la dominicana declarando ante los policías tras haber sido arrestada por presunta violencia doméstica. ¿Qué fue lo que les dijo la exesposa de Anuel AA?

Como bien sabemos, el escándalo entre Yailin y Tekashi sigue sonando fuerte en la industria del entretenimiento. Si bien al principio eran rumores por parte de la prensa, todo terminó confirmándose el pasado miércoles 13 de diciembre tras el arresto de la “Chivirika”.

Y aunque es la dominicana quien se ve más comprometida con las autoridades estadounidenses al portar con un arma blanca en mano, también hemos podido ser testigos de actitudes violentas por parte de 6ix9ine.

Desde que comenzaron los rumores de su romance, los cantantes siempre han estado en el centro de la polémica (Foto: Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine / Instagram)

Si a todo el problema entre ambos les sumamos las declaratorias que dio Yailin La Más Viral, podríamos estar frente a un severo caso de violencia y chantaje doméstico. ¿Por qué? Pues, que la propia dominicana te lo cuente.

¿LA CHANTAJEABA?: LO QUE DECLARÓ YAILIN LA MÁS VIRAL ANTE LOS POLICÍAS TRAS PELEA CON TEKASHI 6IX9INE

Es historia conocida que Yailin terminó en la cárcel por presuntos actos de violencia contra Tekashi 6ix9ine. No obstante, nadie sabía la versión de los hechos que le había dicho la dominicana a los efectivos de seguridad.

Por ello, recientemente se dio a conocer el video del “bodycam” que tenía el policía que la intervino. En ese video se puede observar que Yailin les narra a los policías lo que realmente sucedió durante su convivencia con Tekashi 6ix9ine.

La dominicana hablando con un efectivo policial tras ser abandonada por Tekashi, según Alofoke (Foto: Alofoke / Instagram)

“Mi teléfono me lo devolvió, pero me borró todo. Todas mis cosas que yo tenía de él, me lo borró. No las tengo yo. Ya las tiene mi amiga”, se oye decir a La Más Viral en el video. Como era de esperarse, ya es tendencia en Instagram.

Sin embargo, lo más grave vendría al cabo de unos segundos. Y es que Yailin deja en claro que el rapero arcoíris es una persona muy violenta y que la ha agredido en múltiples ocasiones. “El viene te da y comienza a grabar normalmente. Cuando vienes a agredir, dice: -No, eres tú quien me está agrediendo. Yo lo tengo aquí. Por eso todos los videos yo los he tenido que mandar a otra gente”, dijo Yailin en el metraje.

Incluso, la exesposa de Anuel AA detalló a los efectivos policiales que Tekashi 6ix9ine la había amenazado con publicar videos íntimos que posee en su teléfono. “Yo lo grabo y los borro porque si no él se mete en mi celular y me los borra. También me amenaza con subir videos íntimos míos”, sostuvo la “Chivirika”.

¿QUERÍA ASUSTARLA O IBA EN SERIO? ESTO DIJO YAILIN SOBRE SUS PROBLEMAS DE PAREJA

Además de recalcar los actos que tuvo Tekashi con ella, la intérprete de “Narcisista” recalcó que el rapero norteamericano la quiso poner en la calle sin dinero ni ninguna de sus pertenencias. “Me llamó la policía y me dijo: ahora vete”, profundizó.

Según el agente de policía, Tekashi69 los contactó, pero no tenía la intención de presentar cargos contra Yailin, la persona más destacada en las redes sociales. Luego, el oficial le detalló a Yailin lo que el rapero les comunicó.

La dominicana fue grabada por el rapero Tekashi 6ix9ine (Foto: Tekashi 6ix9ine / Instagram)

“Él no quería acusar cargos. Él no quiere que nosotros te arrestemos. Pero por lo que nosotros conseguimos y la evidencia que nosotros tenemos, es mandatorio aquí en Florida, en cualquier situación de violencia doméstica, porque ustedes están juntos es mandatorio que nosotros tengamos que arrestar a la persona que estaba haciendo golpes”, enfatizó el policía.

Adicionalmente, enfatizó claramente que la responsabilidad legal recae en Yailin, quien es la figura más destacada en las redes sociales.

“En ese momento en esta situación, él es la víctima. Cuando tú llegues ahí, servicios de víctimas van a llamarlo a él preguntando que qué quiere hacer con el caso. Cuando él dice que él no quiere hacer nada, él no quiere que tú estés ahí en la cárcel. Ellos te van a sacar mañana. Ok. Él va a estar ahí lejos. Él te va a recoger mañana”, se oyó decir al policía.

Parece que, a la luz de las cosas, Tekashi 6ix9ine no quiso involucrar a Yailin La Más Viral en un tema legal en los Estados Unidos. Según la versión narrada, optó por llamar a los policías a modo de castigo, pero no midió las consecuencias y terminó protagonizando el escándalo del año.

Yailin habría amenazado a Tekashi con un arma blanca (Foto: Tekashi 6ix9ine / Instagram)

Por el momento, Yailin deberá comparecer ante un tribunal en Estados Unidos el próximo 16 de enero para esclarecer su situación legal. Recordemos que Tekashi 6ix9ine afirmó que aparentemente no presentará cargos en su contra, por lo que el caso debería acabar en pocas horas.

TE PODRÍA INTERESAR ESTE VIDEO:

SOBRE EL AUTOR Jesús Fernández Cabero Periodista. Egresado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Más de 2 años de experiencia en periodismo y redacción en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.