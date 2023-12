Después de que Yailin La Más Viral fue arrestada, la noche del 14 de diciembre de 2023, tras la denuncia de agresión que le interpuso su pareja Tekashi 6ix9ine, el amigo de la dominicana Santiago Matías, locutor de Alofoke, salió a defenderla, y aunque reconoció que la relación es tóxica, aseguró que solamente se contó una versión de los hechos. ¿Qué dijo sobre el noviazgo de los raperos? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Cabe mencionar que esta persona tiene una amistad de hace años con la intérprete de “Chivirika”, justo cuando ella se lanzó como cantante, por lo que le hizo su primera entrevista; incluso, cuando se casó con Anuel AA, la ayudó con el papeleo.

Desde que comenzaron los rumores de su romance, los cantantes siempre ah estado en el centro de la polémica (Foto: Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine / Instagram)

LA RELACIÓN TÓXICA DE YAILIN LA MÁS VIRAL Y TEKASHI 6IX9INE

En una entrevista exclusiva que dio Santiago Matías a People en español, Yailin La Más Viral le tiene tanta confianza que recurrió a él en varias ocasiones para contarle los problemas de pareja que tenía con el estadounidense, que además de ser agresiones verbales, también había golpes mutuos.

“Ella me contó en varias llamadas que me hizo, que él le borró los videos de agresiones de él hacia ella. [Había] golpizas cuando él se sentía aburrido, cuando él se sentía frustrado la golpeaba, ella también es violenta”, narró, pero tras el retorno de la joven madre a casa de Tekashi, decidió dejar el tema por el bienestar de su amiga.

Específicamente de lo que pasó el día que arrestaron a la dominicana, el 14 de diciembre, contó que se comunicó con él a las “7:38 hora de República Dominicana pidiendo socorro para que le enviara a alguien a buscarla a ella y a su amiga Camila en Miami, en Palm Beach”.

Ni bien escuchó su voz desesperada, mandó a un grupo de seguridad que tiene en la ciudad estadounidense, lo malo es que esas personas estaban a una hora con 45 minutos, por lo que demoraron un poco, y cuando llegaron, la policía ya la había intervenido.

“Ella me contó en varias llamadas que me hizo que no grabé, yo grabe una llamada que publiqué en un en vivo anoche dando la voz de alarma de lo que estaba sucediendo, ella me dijo que él le borró los videos de agresiones de él hacia ella. Él muestra videos de agresión de ella hacía él, es cuando la policía la lleva a prisión. Pero realmente muchos testigos comenzaron a hablar y estamos empezando a recobrar la data. ¿Por qué hago esto? Para ver si este círculo vicioso de violencia mutua ya termina”, precisó.

Para dar por válida sus acusaciones, el locutor de Alofoke dijo que las amistades más cercanas de los cantantes sabían de todo el infierno que vivían, pero se quedaron callados. “Yo sí tuve la fortaleza y la sabiduría que Dios nos brindó para exponer la situación. Esto ha sucedido por meses de manera privada”.