La película “Tenemos un fantasma” (“We Have a Ghost”) llega al catálogo de Netflix el viernes 24 de febrero. Dirigida por Christopher Landon, esta comedia de terror está protagonizada por David Harbour y un grupo diverso de intérpretes.

En el film, una familia se convierte en una sensación viral de las redes sociales tras encontrar un fantasma en su nueva casa. Sin embargo, cuando comienzan a descubrir la verdad sobre el pasado de Ernest, se convierten en el objetivo de la CIA .

¿Quieres conocer a todos los actores y personajes de la película de Netflix? A continuación, descubre quién en quién en “Tenemos un fantasma”, gracias a nuestra guía de reparto (cast guide).

El póster de la película “Tenemos un fantasma” (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “TENEMOS UN FANTASMA”?

1. David Harbour como Ernest

Ernest es el fantasma residente de la casa donde se muda la familia Presley. Así, se convierte en una sensación viral de YouTube cuando Kevin lo graba. El actor que lo interpreta es el famoso David Harbour, reconocido por su trabajo en “Stranger Things”, “Violent Night” y “Hellboy”.

David Harbour es el protagonista de la película “Tenemos un fantasma” (Foto: Netflix)

2. Jahi Di’Allo Winston como Kevin

Kevin es el adolescente que se muda a la vivienda en la que habita Ernest. El artista que lo interpreta es Jahi Di’Allo Winston. Previamente, el joven de 19 años ha participado en los proyectos “Charm City Kings”, “Proud Mary” y “Everything Sucks!”.

Jahi Di’Allo Winston como Kevin en la película “Tenemos un fantasma” (Foto: Netflix)

3. Anthony Mackie como Frank

Anthony Mackie, la estrella de “The Falcon and the Winter Soldier” y otras producciones del Universo cinematográfico de Marvel (MCU), le da vida a Frank. Él es el nuevo dueño de la propiedad en la que reside Ernest.

Anthony Mackie como Frank en la película “Tenemos un fantasma” (Foto: Netflix)

4. Jennifer Coolidge como una psíquica de TV

Jennifer Coolidge es una de las actrices más famosas de Estados Unidos. Tras su participación en grandes producciones, como “The White Lotus”, “Legally Blonde” y “The Watcher”, se une a esta película interpretando a una psíquica de la televisión.

Jennifer Coolidge como una psíquica de TV en la película “Tenemos un fantasma” (Foto: Netflix)

5. Tig Notaro como la Dra. Leslie Monroe

Tig Notaro es una comediante que tiene en su filmografía títulos como “Your Place or Mine”, “Army of the Dead” y “One Mississippi”. En la cinta, se pone en la piel de la Dra. Leslie Monroe, una cazadora de fantasmas y agente del Gobierno que busca a Ernest.

Tig Notaro interpreta a la Dra. Leslie Monroe en la película “Tenemos un fantasma” (Foto: Netflix)

6. Isabella Russo como Joy Yoshino

Joy Yoshino es una vecina y amiga de Frank. La joven actriz que la interpreta es Isabella Russo, quien ha trabajado en programas como “El poder de las princesas” y “Ley y orden: Crimen organizado”.

Isabella Russo interpreta a Joy Yoshino en la película “Tenemos un fantasma” (Foto: Netflix)

7. Erica Ash como Melanie

Erica Ash es una artista de 45 años de edad que le da vida a la madre de Kevin en “We Have a Ghost”. Entre sus roles anteriores, destacan los de “Survivor’s Remorse”, “In Contempt” y “Unthinkably Good Things”.

Erica Ash interpreta a Melanie en la película “Tenemos un fantasma” (Foto: Netflix)

Otros actores que forman parte del elenco de “Tenemos un fantasma”:

Niles Fitch como Fulton Presley, un amigo de la familia

Sherri Eakin como Ramona Scheller

Tom Bower como Scheller

Jackson Kelly como Nerdy Freshman

Faith Ford

Steve Coulter

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “TENEMOS UN FANTASMA”