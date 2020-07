Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas más sólidas del espectáculo internacional. Los actores son dos de los artistas más queridos de México y Latinoamérica y sus millones de fans les han pedido que pronto lleguen al altar, lo que aún no tienen planeado. Pero a pesar de eso, ellos siguen planeando su futuro juntos y disfrutan del amor que se tienen.

Han pasado seis años desde que inició su relación; sin embargo, su intimidad comenzó antes (pero en ficción) debido a que fueron pareja en las telenovelas “Teresa” (2010), “Lo que la vida me robó” (2013) y “Tres veces Ana”(2016).

En estas producciones, Sebastián y Angelique tuvieron varias escenas de intimidad en la cama y según la actriz de origen francés ha dicho que al inició fue solo trabajo, pero después, cuando ya eran pareja, todo se ha volvió muy complicado y fue difícil hacer escenas eróticas con su novio.

¿QUÉ HA DICHO ANGELIQUE BOYER SOBRE SUS ESCENAS DE AMOR CON SEBASTIÁN RULLI?

En entrevista con Cynthia Urías para “Las 5 mejores” de Tlnovelas, la protagonista de “Amar a muerte” recuerda cómo fue realizar las escenas de amor con Sebastián Rulli.

“Sebastián siempre fue (he tenido compañeros respetuosos) pero él fue el que siempre más me cuidó, el más respetuoso y lo sigue siendo ahora que es mi pareja. Siempre que me veo en escenas no me reconozco, digo ‘ah caray ese tono, esas caras’, como que uno entra en trance”.

Contrario a lo que muchos pensarían, actualmente que son pareja, a Angelique Boyer se le complica realizar escenas de cama con el argentino.

“Es más complicado, es mucho más complicado cuando ya eres pareja porque ya te ves de otra manera, puede causarte gracia. A mí me causa gracia escuchar a Sebastián decir eso, como ‘¿qué pasó mi amor?’ Esas escenas nos daban mucha pena. Era muy chistoso entrar a esa dinámica cuando ya somos pareja, me daba más pudor. Cuando no es tu pareja, no pasa nada. Hay 30 personas viéndote, estás más nervioso porque no se te salga el masking tape que te pusiste para que te agarrara no sé qué.”

Finalmente asegura que no le molesta ver a Sebastián Rulli realizando escenas amorosas y sexuales; ella no es celosa.

“Se las aplaudo, se las corrijo, le doy un tip. Como compañero trata de lucir a la mujer y eso es algo yo le aplaudo a mi pareja, que sea excelente compañero”.

