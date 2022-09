Cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera, Thalí García fue diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto, mal que la obligó soportar grandes cambios en su vida diaria y en apariencia física, cayendo en una profunda depresión hasta que optó tomar cartas en el asunto.

La actriz de 32 años de edad, en vez de seguir hundida en todo lo que sentía en ese momento, se motivó con la finalidad de salir de ese profundo vacío al que había caído y que, sin duda, le estaba haciendo mucho daño psicológicamente, tal y como ella misma lo ha revelado en un video que ha subido a su Instagram.

Fue allí que conocimos más a fondo sobre todo este proceso que ha vivido a lo largo de los últimos años, en el que subió 15 kilos, lo que generó que su apariencia física cambie muchísimo. Además, dio detalles de cómo hizo para tener esa fuerza de voluntad para trabajar en sí misma y volver a su peso anterior.

Si quieres saber más sobre lo que vivió la actriz de “El señor de los cielos” continúa con la lectura de la nota, pues ahora haremos un resumen de lo más importante que mencionó.

Así se veía Thalí García tras ser diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto (Foto: Thalí García / Instagram)

EL CAMBIO FÍSICO DE THALÍ GARCÍA

El hecho de haber subido tanto de peso tras haber sido diagnosticada provocó que ella no logre reconocerse en el espejo. Y hay que tener en cuenta que antes de esto ella solía tener una silueta delgada y hasta una musculatura ciertamente definida en algunas zonas.

Al ver esos cambios sintió que no podía ser esa mujer luchadora que siempre ha sido. En otras palabras, ese cambio fue un baldazo de agua fría para sus emociones y para la filosofía que tenía por aquel entonces.

“Les juro que me veía en el espejo y no me reconocía y no me reconocía más allá del físico, que por supuesto esta enfermedad modificó mis facciones, mi cuerpo, todo. Siempre me he considerado una mujer superguerrera, superfuerte, superpositiva y soy esa amiga que siempre te quiere echar porras y sacarte adelante, entonces como que por primera vez en mi vida no podía ni siquiera ser esa amiga para mí misma”, comentó.

Para su mala suerte, le dijeron que iba a ser muy complicado que recupere su apariencia anterior, pero ella no se quedaría con esos comentarios y decidió hacer algo al respecto, empezando una vida saludable y a base de ejercicios hasta cumplir su objetivo.

De esta manera, la actriz mexicana inició un nuevo proceso en su vida y logró recuperar la apariencia que tenía en el pasado, dándole un nuevo ánimo y motivación a sus actividades diarias.

“Dejé de cuestionarme y dije ‘voy a abrazar esta realidad, la voy a aceptar, voy a aceptar que voy a tener que vivir quizás el resto de mi vida con esta enfermedad y que va a ser un reto para mí de intentar llevar un estilo de vida saludable y verme saludable’. Lo que están viendo ustedes hoy es una mujer de 33 años, madre de 2 hijos, con enfermedad de Hashimoto completamente controlada, sana, feliz, plena”, añadió.

¿POR QUÉ CONTÓ SU TESTIMONIO?

Thalí García dio todos estos detalles porque sentía que debía hacerlo con el objetivo de motivar a todas las personas que están atravesando por una enfermedad y dejarles saber que todo el posible.

“Hago este video porque quiero motivar a todas las personas que por alguna enfermedad autoinmune o por cualquier tipo de enfermedad o ante cualquier situación de la vida viven en este lugar oscuro donde piensan que no hay un mejor mañana. Si yo pude, tú también puedes”, dijo.

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE HASHIMOTO?

Según la web de Mayo Clinic, es un trastorno autoinmunitario que afecta a la glándula tiroides. En la enfermedad de Hashimoto, las células del sistema inmunitario producen la muerte de las células de la tiroides que producen las hormonas.