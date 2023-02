Desde la década de los 90, Thalía se convirtió en una de las personas más famosas de América Latina. Sus telenovelas y canciones hicieron que la mexicana se gane el cariño de los fanáticos en todo el continente, generando que todo lo relacionado a ella sea de interés público, incluyendo su ya conocida relación con Tommy Mottola.

Ambos, luego de un tiempo de noviazgo, se casaron en el año 2000 y desde entonces se mantienen juntos, por más que existan rumores que quieran poner en jaque su relación. Por ejemplo, hace unas semanas se estuvo hablando de que el empresario habría tenido una aventura con la cantante peruana Leslie Shaw.

La pareja no se pronunció al respecto, pero todo nos hace pensar que ello no habría sido cierto porque los dos se mantienen haciendo su vida como si nada. Es más, personas cercanas a ellos han asegurado de que eso no fue así y que los famosos se mantienen juntos y disfrutando de su duradero amor.

En ese sentido, es importante que recordemos algunos detalles de ese matrimonio que ya tiene 22 años. Por ejemplo, muchos no han prestado atención en un curioso apodo que Mottola le puso a su amada y que es muy fácil de reconocer.

Thalía y Tommy Mottola tienen 22 años de casados (Foto: Thalía / Instagram)

¿CÓMO LE DICE TOMMY MOTTOLA A THALÍA?

Así como la mayoría de parejas, entre Tommy Mottola y Thalía existen peculiares formas de llamarse. Es decir, hay cariñosos apodos que solo ellos dos entiende el porqué de todo, pero que suelen nombrarse de manera públicamente. Y precisamente fue así que se descubrió cómo es que el ejecutivo le dice a la actriz y cantante.

Si nos fijamos en la última publicación de Tommy Mottola referente a Thalía podemos darnos cuenta de un pequeño detalle que se encuentra en la descripción, ya que allí se encuentra el apodo que usa para nombrar a su esposa.

El pasado 2 de diciembre, para celebrar un aniversario más de su boda, Mottola compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que aparecen varias imágenes de lo que ha sido su unión, pero nosotros nos enfocaremos en lo que escribió para acompañar dicho material audiovisual.

Y es que en esa parte, al final, dice lo siguiente: “Te amo por siempre, mi Cuco”.

De esa manera podemos entender que Mottola llama “Cuco” a Thalía por razones que seguramente quedan en la interna de su matrimonio, lo cual es entendible.

DATOS PERSONALES DE THALÍA