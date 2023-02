En las últimas horas, diversos medios internacionales han apuntado que el matrimonio entre Tommy Mottola y Thalía estaría en peligro luego de una presunta infidelidad del productor musical con la cantante y actriz peruana Leslie Shaw.

De acuerdo con los rumores surgidos en redes sociales, el esposo de la actriz de “Marimar” y “María la del Barrio” conoció a la cantante cuando grabó con Thalía el tema “Estoy Soltera” y empezaron a frecuentarse. Incluso, el pasado 3 de febrero, Magaly Medina indicó que “Tommy Mottola habría sido infiel con una artista peruana. ¿Quién es esa artista peruana? Se trataría de Leslie Shaw”.

Pese a los rumores, ni el productor musical ni la celeb de México se han pronunciado, algo que sí hizo la cantante peruana y Lili Estefan, amiga personal de Thalía y su esposo.

La cantante peruana fue acusada de ser la causante de la presunta separación de Thalía con Tommy Mottola (Foto: Leslie Shaw / Instagram)

¿QUÉ DIJO LILI ESTEFAN SOBRE EL CASO DE THALÍA, TOMMY MOTTOLA Y LESLIE SHAW?

Durante la última edición de “El Gordo y la Flaca”, la conductora se tomó unos minutos para pronunciarse sobre el estado del matrimonio de su amiga con el productor musical.

“Vemos la influencia de cómo son estos influencers, no voy a mencionar a la persona que crea todos estos chismes, pero estoy seguro de que mucha gente lo sabe, porque no es el primer que le crean a Thalía… Le han dicho uno sobre Shakira, otro sobre la familia Aguilar, otro sobre prendas que supuestamente se había llevado de una joyería en Los Ángeles, y esta es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme”, indicó la presentadora.

Según indicó la conductora cubana de 55 años, la pareja se encuentra tranquila, pese a los rumores, los cuales parece que no saldrán a desmentir o confirmar.

“Hoy hablé con ambos, están felices, están contentos, todo está perfecto, todo está espectacular. No me imagino a Thalía en ningún momento salir a desmentir ninguno de estos cuatro chismes, Raúl, porque no sé, no viene al caso”, explicó.

Por su parte, Raúl de Molina bromeó con la posibilidad de entrevistar a Leslie Shaw e hizo una disimulada invitación a la cantante peruana para brinde su descargo.

“Yo voy a llamar a la peruana porque estaría muy contento si viene al show, a ‘El Gordo y la Flaca’, y me ahorro los 15 dólares el Only Fans”, indicó entre risas.

LOS RUMORES DE LA INFIDELIDAD CON TOMMY Y LESLIE SHAW

Durante la emisión de su programa el viernes, Magaly Medina se reunió con el reportero de espectáculos mexicano Ernesto Buitrón, colaborador en Hoy y “Todo para la mujer”, para revelar el presunto caso de infidelidad.

Cabe destacar que la presentadora, conocida como “La Urraca”, evitó afirmar que la infidelidad existió, asegurando que “se trataría de Leslie Shaw” y solicitó al periodista confirmar o negar los rumores.

“Es un rumor que no queremos darlo como rumor. No nos gusta como periodistas tratamos de averiguar. Sin embargo, esta vez le consultamos a este periodista”, resaltó la periodista.

Por su parte, el integrante de Televisa indicó que la pareja no había hecho las acostumbradas publicaciones de fiestas navideñas, por lo que se especula que existe un distanciamiento.

“Es correcto Magaly, en las redes sociales acá en México ha cobrado mucha fuerza este rumor. Este rumor de Leslie Shaw sí ha llamado mucho la atención por el tema de que no es el perfil que ha buscado Tommy”, indicó el periodista.