Para nadie es un secreto que Shakira y Thalía son de las principales artistas femeninas que han salido de América Latina, cosechado un importante éxito y una importante legión de fanáticos en sus respectivas facetas. Además, por si ello fuera poco, las dos formaron una amistad de años, que estuvo en tela de juicio hace poco.

Todo comenzó cuando en redes sociales se empezó a comentar acerca de una transmisión en vivo de la mexicana, en la que supuestamente había menospreciado la canción “Monotonía”, la cual tendría varias referencias hacia Gerard Piqué, expareja de la intérprete de temas como “Antología” y “Loba”.

Desde ese momento se creyó que las dos mujeres habrían tenido un conflicto en su relación de amigas, desatando una serie de opiniones en la opinión pública. Es más, el tema saltó hasta los medios de comunicación, en los que la duda era también muy notoria y esperaban la versión de alguna de ellas.

En el marco de los Latin Grammy, Thalía fue preguntada al respecto y dio mayores detalles de lo que sucedió, por lo que en esta nota te contaremos lo que dijo y la realidad sobre aquellos rumores que apuntaban a una supuesta pelea de ambas profesionales.

Como digna presentadora de la gala, Thalía apostó por un elegante vestido granate con detalles de pedrería, escote profundo, pedrería, abertura en la pierna y cola larga (Foto: AFP)

¿SHAKIRA Y THALÍA ESTÁN PELEADAS?

Si nos basamos en lo que expresó, Thalía recientemente en un evento previo a la gala de los Latin Grammy, la respuesta es un categórico no, pues la mexicana indicó que jamás hubo una crítica negativa en contra de la más reciente canción de Shakira y todo se trató de un malentendido, tal y como su agencia ya lo había manifestado a través de un comunicado de prensa.

“Jamás usaría una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella. Shaki y yo tenemos una amistad de años, es parte de nuestra familia”, fueron algunas de las palabras de Thalía al explicar lo sucedido

SHAKIRA Y THALÍA HABLARON AL RESPECTO

Para evitar que todas esas habladurías interfiera entre la amistad que ambas han formado, Thalía también contó que conversó con la colombiana al respecto y ella lo tomó de la mejor manera.

“Tomé mi teléfono y por WhatsApp conversamos. Ella me dijo ‘Yo sé quién tú eres, baby. Ni te preocupes’. Cuando estás bien entre amigas, lo que inventen, lo que digan, no es tuyo, no te pertenece”, añadió Thalía, quien fue una de las presentadoras de la edición 2022 de los Latin Grammy.