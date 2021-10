¿Qué pasó entre Thalía y Arturo Peniche? La telenovela “María Mercedes” fue una de las más recordadas de la televisión mexicana y de la región. Su elenco fue de primer nivel y tuvo a Thalía (María Mercedes Muñoz), Peniche (Jorge Luis del Olmo), Laura Zapata (Malvina del Olmo) y Carmen Salinas (Doña Filogonia), entre otros. Pero la pareja de Thalía y Arturo se llevaron los reflectores al protagonizar los momentos más románticos y conmovedores de la primera entrega de la trilogía conformada por “Marimar” y “María La del Barrio”.

Thalía y Arturo Peniche, de esta manera, se convirtieron en una de las parejas más recordadas de la televisión. Peniche dio vida a un magnate, un galán que se enamora de la humilde María Mercedes. La pareja deberá superar prejuicios, enfermedad y otros prejuicios para ser felices.

Con 82 episodios, la producción de Televisa alcanzó una popularidad en 1992 que lo llevó a otros países, formando parte ya de la cultura popular. Por eso, muchos se han preguntado si la pareja de la ficción mantienen la química pero, por supuesto, como amigos.

En 2014, Thalía había dicho que Peniche el “mejor besador” en el mundo de la actuación. Pero el actor no ha sido para nada cálido al referirse a su excompañera de “María Mercedes”. Ni siquiera la sigue en Instagram.

Thalía como María Mercedes, protagonista de la telenovela homónima. (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ THALÍA Y ARTURO PENICHE YA NO SON AMIGOS?

Arturo Peniche ha sorprendido a más de un televidente y nostálgico de “María Mercedes” al decir que no mantiene ningún tipo de contacto con Thalía y que, después del final del rodaje de la telenovela, no volvió a hablar con la actual esposa de Tommy Mottola.

“Mantengo contacto con todos mis compañeros que quieren mantener contacto conmigo”, señaló a Ventaneando, dando a entender que Thalía no ha tenido ni la intención de volver a contactarse con él a pesar del tiempo en que trabajaron juntos.

Aclaró que, en la industria de las telenovelas, tiene muy pocos amigos y que solo suele mantener una relación laboral con sus colegas. “Ella no me sigue, ni yo la sigo, yo no sé nada de esas cosas”, dijo cuando se le preguntó si al menos se comentaban por redes sociales.

¿CUÁL ES LA EDAD DE THALÍA?

Ariadna Thalía Sodi Miranda, conocida popularmente como Thalía, nació en Ciudad de México el 26 de agosto de 1971, por lo que, en 2021, tiene la edad de 50 años. En la actualidad, la actriz mexicana vive en Greenwich, Connecticut, en Estados Unidos. Se ha casado con Tommy Mottola, con quien tiene dos hijos: Sakaë y Matthew Alejandro.

Thalía y Arturo Peniche en "María Mercedes". (Foto: Televisa)

