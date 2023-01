CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “That ‘90s Show”, el spin-off de Netflix del clásico de la década de 2000 “That ‘70s Show”, sigue a Leia, hija de Eric y Donna, quien tras una breve visita a sus abuelos Red y Kitty Forman, conoce a Gwen Runck y a su grupo de amigos y decide pasar el verano en Point Place, Wisconsin, donde crecieron sus padres.

Eric no está de acuerdo con la resolución de su hija porque había planeado que fueran juntos al campamento espacial, pero después de hablar con Donna, acepta que se quede. En tanto, Red expresa su preocupación por volver a lidiar con adolescentes y Kitty está emocionada por tener a su nieta cerca.

Deseosa de impresionar a sus amigos, Leia se lanza a la búsqueda de la película perfecta para la noche de cine, lo que la lleva a tener una pequeña aventura con su abuela. Aunque la reunión no resulta como la había planeado, sus nuevos amigos le demuestran que no tiene que esforzarse por pertenecer al grupo.

Kitty recibe emocionada a su nieta Leia en la primera temporada "That '90s Show" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THAT ‘90S SHOW”?

A medida que avanza la primera temporada de “That ‘90s Show”, Leia comparte algunos secretos con sus amigos, por ejemplo, que aún no ha dado su primer beso. Para resolver esto último, Ozzie y Gwen llevan a la hija de Donna al centro comercial, pero no consigue acercarse a ningún chico, así que optan por buscar a Jay.

No obstante, el hijo de Michael Kelso (Ashton Kutcher) y Jackie Burkhart (Mila Kunis) le dice a Leia que prefiere no forzar nada entre ellos y que si en algún momento se dan un beso quiere que sea especial. Desde ese momento, queda claro que ambos se gustan, pero ¿quién dará el primer paso?

Por recomendación de sus amigos, ambos esperan que sea el otro quien dé el primer paso, pero cuando eso no sucede las cosas se complican un poco. Al final, la hija de Eric prefiere que solo sean amigos. Aunque Jay, al ser un Kelso, no sabe cómo lidiar con esa situación y se siente muy confundido, se tranquiliza cuando conoce a otra joven.

Leia trata de confesarle sus sentimientos a Jay, pero descubre que está saliendo con alguien más. Para demostrar que la noticia no le afecta, invita a la nueva pareja a su fiesta de cumpleaños, la que no disfruta por esperar a Jay, quien aparece en la ventana de su habitación y le da un beso.

A partir de ese momento, “That ‘90s Show” se centra principalmente en que Red acepte a Jay como novio de su nieta. El hijo de Michael trata de demostrar que es responsable, pero no puede evitar que Kitty se haga un tatuaje mientras está bajo los efectos de la anestesia. Cuando el abuelo Forman finalmente acepta el romance se presenta otro problema: el final de las vacaciones.

Leia y Jay le cuenta a los abuelos Forman sobre su romance en "That '90s Show" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THAT ‘90S SHOW”?

El final del verano

Con su verano en Point Place a punto de terminarse, Leia se siente indecisa sobre con quién pasar su tiempo. Confiando demasiado en su suerte, no cancela sus planes con su mejor amiga ni con su novio. Por supuesto, solo logra decepcionar a ambos.

Mientras Gwen oculta su tristeza por la partida de su amiga bajo su enojo, Jay se cuestiona si su relación con Leia podrá superar la distancia y decide que lo mejor es terminar con ella. Antes de que pueda hablar con su novia, Nate habla al respecto en la fiesta de despedida y arruina todo.

Luego de arreglar las cosas con su mejor amiga, Leia tiene una conversación muy sincera con Nate. Ambos se sienten tan identificados que casi se besan. ¿Se trata de un problema para la segunda temporada de “That ‘90s Show”?

Antes de volver a Chicago, Leia se despide de sus amigos y Jay aparece para decirle que quiere darle una oportunidad a su relación. ¿Significa que volvieron a ser novios? ¿Su romance sobrevivirá hasta las próximas vacaciones?