“The Batman”, la nueva versión del Caballero Oscuro, se estrena este 4 de marzo y antes de acudir al cine los fanáticos del vigilante de DC se preguntan si la película dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson cuenta con alguna escena post-créditos.

Esta cinta narra las aventuras de Bruce Wayne durante su segundo año luchando contra el crimen y la corrupción en Gotham City. Mientras se enfrenta a un asesino en serie conocido como El Acertijo, Batman descubre la corrupción en Ciudad Gótica que se conecta con su propia familia.

Además de Pattinson, “The Batman” cuenta con las actuaciones de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis y Colin Farrell.

Robert Pattinson como Bruce Wayne en una escena de “The Batman” (Foto: Warner Bros.)

“THE BATMAN”, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

“The Batman” técnicamente no tiene una escena post-créditos, pero eso no significa que no incluya alguna secuencia adicional. La película de Matt Reeves tiene lo que se puede considerar una escena en la mitad de los créditos.

Además, cuenta con un clip de bonificación al final de los créditos que ofrece una pista que le podría interesar a los fanáticos. Para no perdérsela deberán estar muy atentos, ya que aparece y desaparece muy rápido.

Aunque las escenas post-créditos es algo muy característico de Marvel, no es el único que utiliza este recurso para dejar pistas de próximas entregas o simplemente incluir un momento divertido.

Por su parte, DC no siempre han contado con escenas post-créditos. Mientras “Wonder Woman 1984″ y “¡Shazam!” las incluyen, “El Hombre de Acero”, “Batman v Superman: El amanecer de la justicia” y “Wonder Woman” no tienen secuencias adicionales.

James Gordon hablando con Batman en la nueva película de DC (Foto: Warner Bros)

¿DE QUÉ TRATA “THE BATMAN”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de la cinta que se estrena el 4 de marzo de 2022, “dos años acechando las calles como Batman, infundiendo el miedo en los corazones de los criminales, han llevado a Bruce Wayne a lo más profundo de las sombras de Gotham City Con solo unos pocos aliados de confianza -Alfred Pennyworth y el teniente James Gordon- entre la corrupta red de funcionarios y personajes de alto nivel de la ciudad, el solitario justiciero se ha establecido como la única encarnación de la venganza entre sus conciudadanos.

Cuando un asesino se dirige a la élite de Gotham con una serie de maquinaciones sádicas, un rastro de pistas crípticas envía al mejor detective del mundo a una investigación en los bajos fondos donde se encuentra con personajes como Selina Kyle/aka Catwoman, Oswald Cobblepot/aka el Pingüino, Carmine Falcone y Edward Nashton/aka Enigma. A medida que las pruebas comienzan a acercarse a su casa y se hace evidente la magnitud de los planes del autor, Batman debe forjar nuevas relaciones, desenmascarar al culpable y hacer justicia al abuso de poder y la corrupción que durante mucho tiempo han asolado Gotham City”.