Estrenada en 2007, “The Big Bang Theory” no tardó en convertirse en una de las series más populares en la historia de CBS, extendiendo la historia desarrollada por Warner Bros y Chuck Lorre, este último responsable de “Two and Half Men”, por a 12 temporadas y un spin-off llamado “Young Sheldon”.

La premisa de la historia era simple: Sheldon y Leonard, interpretados por Jim Parsons y Johnny Galecki, respectivamente, son dos amigos genios con problemas para “adaptarse”, viviendo curiosos momentos muy divertidos, principalmente con Penny (Kaley Cuoco), quien se convierte en el interés amoroso de uno de los protagonistas.

Sin embargo, pese a ser presentados como personajes tímidos en sus primeros episodios, en el caso de Leonard, este siempre fue más coqueto y abierto con las mujeres, lo cual lo llevó a engañar a su novia en más de una ocasión.

Kaley Cuoco es Penny y Johnny Galecki es Leonard en 'The Big Bang Theory' (Foto: CBS)

LEONARD ENGAÑA A SU NOVIA EN “BIG BAND THEORY”

Si bien en el final de la temporada 8 de la serie de CBS, Leonard detiene su boda con Penny y le confiesa que la engañó con una compañera de trabajo, esta no habría sido la única falla del personaje, pues antes ya le había fallado a su novia.

En el episodio de Halloween de la temporada cinco, titulado “The Good Guy Fluctuation”, Leonard sale con una dibujante de cómics llamada Alice, lo cual no tendría problemas, de no ser porque se encontraba en una relación a distancia con Priya.

Si bien en algún momento muestra cierto remordimiento por lo que está a punto de hacer, es Sheldon quien le da el empujón final al retirarse de la escena, como brindándole su bendición. Luego de besar a Alice, Leonard toma conciencia y se aleja, admitiendo que tiene novia, por lo que el personaje interpretado por Courtney Ford, furiosa, lo expulsa del departamento y no se vuelve a saber de ella.

Sin embargo, todo cambiaría luego de que el personaje de Johnny Galecki admitiera su falla a Priya, pues la joven le revela que también lo había engañado mientras estaba de viaje, pues se acostó con su exnovio.

Pese a ser presentado como una persona honesta y de buenos sentimientos, llegando a intentar razonar con Katie, la primera versión de Penny en “The Big Bang Theory”, la imagen de Leonard quedaría manchada por completo, pues, pese a que Priya resultó ser aún peor que este, no quitaba que él prefirió engañar a una novia antes que cortar su relación, algo de lo que no se recuperó su personaje, pese a su relación caótica con Penny.