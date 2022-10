A lo largo de las 12 temporadas que se emitió, “The Big Bang Theory” se convirtió en una de las series de comedia favoritas en Estados Unidos y en varios países de América Latina y, sin lugar a dudas, el personaje de Sheldon Cooper, interpretado por Jim Parsons, fue el que más fanáticos acumuló en todos esos años.

Su particular forma de comportarse, sus diálogos y otros detalles característicos en él, hicieron que este personaje se gane el cariño del público al punto de ser imprescindible y muestra de ello fue a fines de 2018 cuando el intérprete decidió abandonar la serie y como resultado CBS y Warner Bros. no continuarían con dicha historia.

En todo ese tiempo, Sheldon se relacionó con diversos personajes en la trama, pero no de forma romántica hasta que llegaría Amy Farrar Fowler a la historia. El papel interpretado por la actriz Mayim Bialik le dio un nuevo aire a la serie para no caer en la monotonía y así ver al personaje principal experimentando nuevas cosas.

AMY EN “THE BIG BANG THEORY”

En el libro “The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series”, escrito por Jessica Radloff, el actor Jim Parsons recordó que el personaje de Amy estaba planeado para ser de una aparición y se creó como una broma.

Para ese entonces, no se sabría si Sheldon iba a tener un interés amoroso en sí, pero, conforme fueron avanzando los capítulos, el personaje de Bialik se quedó por más tiempo y mucho se debe a la mano de Jim Parsons.

Mayim Bialik, quien da vida a 'Amy' en "The Big Bang Theory", (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ HIZO JIM PARSONS PARA QUE AMY SE QUEDE EN LA SERIE?

El protagonista de la historia indicó que se había encariñado con el personaje de Amy y aseguró que pelearía para que se quede en la trama y que no sea un ave de paso simplemente.

“En algún momento de la cuarta temporada, no sé si algo lo causó o no, recuerdo haberle dicho a Todd (su esposo): ‘No dejaré que este personaje se vaya sin pelear’. Casi nunca estuve en desacuerdo con los escritores, pero me sentía de cierta manera al trabajar con Mayim. Si por alguna razón la alejarían del show, yo iba a hablar con ellos”, indicó Parsons.

Finalmente, el personaje de Amy se quedó todas las temporadas restantes, acumulando un total de 203 capítulos en los que apareció.