Kaley Cuoco y Johnny Galecki no solo fueron pareja en la serie “The Big Bang Theory”, donde interpretaban a Penny y Leonard Hofstadter, también mantuvieron una relación amorosa en la vida real. Aunque su romance, que empezó en 2008, terminó dos años después, continúan siendo buenos amigos.

En una entrevista con Vanity Fair por el aniversario 15 de la popular sitcom de CBS, ambos actores revelaron algunos detalles sobre su relación. “Desde el principio estaba muy enamorada de Johnny. Ni siquiera lo escondía”, admitió la protagonista de “The Flight Attendant”.

Aunque ambos tenían pareja cuando empezaron a grabar “The Big Bang Theory”, ella “solo tenía ojos para él”. “Cuando descubrí que él estaba igual, me sentí en plan, ‘Oh, oh, esto va a ser un problema’”, señaló.

Por su parte, Johnny Galecki aseguró que no tenía “idea alguna” de lo que ella sentía por él durante la primera temporada de la serie. Entonces, ¿cómo y cuándo empezó su historia de amor?

Kaley Cuoco como Penny y Johnny Galecki como Leonard en "The Big Bang Theory" (Foto: CBS)

¿CUÁL ES LA ESCENA DE “THE BIG BANG THEORY” QUE ENAMORÓ A KALEY CUOCO Y JOHNNY GALECKI?

Kaley Cuoco reveló que durante la grabación del episodio ambientado en Halloween estaba muy nerviosa porque tenía que besar a su compañero de reparto. “Lo besaba haciendo de Penny antes de haber empezado a salir, y es raro cuando te gusta alguien y lo besas cuando actúas”, explicó.

Aunque admite que, “en todas las escenas hasta que nos juntamos en la vida real, era obvio que siempre había algo ahí. Había química y estábamos enamorados el uno del otro. Esa fue toda la primera temporada hasta que nos reunimos de verdad”.

Pero ambos coinciden en que se enamoraron mientras rodaban la escena del ascensor de ‘The Nerdvana Annihilation’, episodio 14 de la primera temporada de “The Big Bang Theory”. En dicho capítulos, Leonard sueña que salva a Penny en la cabina del ascensor.

“Creo que nos enamoramos un poco en el hueco del ascensor”, indicó Cuoco, y su expareja agregó: “Fue un punto de inflexión [en nuestra relación]. En ese punto, ambos sabíamos que era algo mutuo y que iba a suponer una distracción del trabajo tratar de ignorarlo, en vez de asumirlo y dejarse llevar”.

Tras casi dos años de relación, Kaley Cuoco y Johnny Galecki terminaron su relación amorosa, pero continuaron siendo amigos. “Somos de mundos muy diferentes, pero también parecemos fundirnos en los mundos de los demás de cierta manera. Fue muy divertido enseñarnos unos a otros cosas diferentes, pero luego, cuando llegué a querer cosas diferentes, eso hizo que las cosas fueran más complicadas”, admitió el actor que interpretó a Leonard.

“Johnny y yo también nos quedamos sin cosas de qué hablar, porque estábamos en el trabajo todo el día (...) Realmente nos adorábamos, y tuvimos suerte porque mientras nuestra ruptura estaba ocurriendo, no hubo juego sucio, no hubo nada malo en nuestra relación… Sí, hubo algo de dolor allí por un tiempo, pero no nos llevó mucho tiempo volver a ser lo que éramos antes de salir y ser amigos. Estuvo en primera fila en mis dos bodas, y desde entonces nos hemos apoyado mucho. Nos adoramos”, agregó Cuoco.