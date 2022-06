Aunque Ethan Hawke, quien recientemente fue el villano en “Moon Knight”, había prometido nunca más trabajar en una película de terror; Scott Derrickson, director de “The Black Phone”, logró convencer al actor de “Antes del Amanecer” de participar en esta propuesta que rinde homenaje a los clásicos de Stanley Kubrick.

El director de este largometraje tiene mucha experiencia en este género, pues ha sido la mente maestra detrás de famosas representantes del terror como “El exorcismo de Emily Rose”, “Siniestro” y “Líbranos del mal”.

“El teléfono negro”, la traducción en español del título, no solo tiene a Ethan Hawke como protagonista, sino también a Mason Thames y Madeleine McGraw.

¿DE QUÉ TRATA “THE BLACK PHONE”?

“The Black Phone” cuenta la historia de Finney, un joven de 13 años que es secuestrado por “El raptor”, un asesino en serie que utiliza espeluznantes máscaras y ha estado aterrorizando a los ciudadanos de su pueblo local.

El niño es encerrado en una habitación oscura a prueba de sonido en donde encuentra un teléfono antiguo con el que puede comunicarse con las víctimas del asesino. Estas jugarán vital para poder liberarse del cautiverio y escapar de un sangriento final. Lo curioso es que el teléfono no debería funcionar, porque los cables están cortados.

Además, desde afuera, su hermana Gwen experimenta sueños psíquicos que le dan pistas para encontrarlo.

Mason Thames interpreta a Finney Shaw, el joven que es capturado por "El raptor" en "The Black Phone" (Foto: Blumhouse Production)

¿”THE BLACK PHONE” ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA REAL?

Los sucesos que se van desarrollando en “The Black Phone” ocurren en 1978 en un suburbio de la ciudad de Colorado, Estados Unidos. Alrededor de esa época, empezaron a surgir figuras que aterrorizaron al país como Charles Manson, Ted Bundy, David Berkowitz (El hijo de Sam), Richard Ramirez, entre otros.

De esta forma, “El raptor” es una combinación de varios de estos perturbados personajes quienes han sido recordados en la historia por todas las razones equivocadas. Por ejemplo, se parece un poco a John Wayne Gacy, quien a veces hacía de mago o payaso. Además, sus víctimas solían ser varones, desde adolescentes a jóvenes adultos, a quienes enterró debajo de su propia casa.

Por otro lado, Scott Derrickson comentó que quería que el ambiente también plasmara su propia infancia.

“Crecí en un vecindario como el de la película cuando tenía 12 años, un lugar de clase trabajadora lleno de bullies. Yo era el menor de 13 niños de la cuadra, había violencia en mi casa, había violencia en el vecindario. Eran realidades con las que lidié y con las que niños de mi edad también lidiaban”, explicó el director de “Doctor Strange” a SensaCine.

¿POR QUÉ ETHAN HAWKE NO QUERÍA ACTUAR EN OTRA PELÍCULA DE TERROR?

El actor que se encarga de dar vida al asesino en serie “El raptor” es Ethan Hawke, conocido por su papel en la trilogía romántica de “Antes del amanecer”. Además, ha estado en populares títulos como “La sociedad de los poetas muertos”, “Boyhood: momentos de una vida” y el reciente drama nórdico “El hombre del norte”.

De acuerdo con el director de “The Black Phone”, Hawke no quería aceptar el papel pues no le gustaba interpretar villanos a menos que sean personajes legendarios como el que hizo Jack Nicholson en “El resplandor”.

“Cuando lo llamé para contarle sobre el guión le dije que tal vez no le interesaría porque es un sádico asesino de niños que usa una máscara y no le veríamos el rostro”, comentó Derrickson. “Le di el guión, me fui a dormir y cuando desperté, tenía un mensaje de voz en mi teléfono y era Ethan, con la voz que usa en la película, recitando una de las líneas del guión. Y fue con ese mensaje horrible que supe que lo había convencido”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE BLACK PHONE”?

La película “The Black Phone” está programada para estrenarse en Estados Unidos el 24 de junio de este año.

No obstante, ya se había lanzado el 25 de setiembre de 2021 en el “Fantastic Fest”, donde recibió críticas muy positivas.