El pasado 7 de enero de 2024, la película animada “El niño y la garza” (“Kimitachi wa Dō Ikiru ka”, en su idioma original) ganó un globo de oro, convirtiéndose en el primer filme de animación tradicional y extranjera en recibir este reconocimiento. Si bien, todos fijaron su mirada en esta producción del legendario animador japonés Hayao Miyazaki, en la que se habla del duelo y la esperanza; en otro lado del planeta, exactamente en Colombia, una mujer daba cuenta que había trabajado en la cinta, incluso aseguró que tuvo un trato directo con el propio director de cine. Debido a que sus palabras sorprendieron a todos, el que menos buscó tener una entrevista con ella, pero para sorpresa de muchos, se trataba de una gran farsa. A continuación, el caso viral de Geraldine Fernández, quien aseguró que formó parte del nuevo proyecto de Studio Ghibli.

Cabe señalar que el tema se convirtió en tendencia en redes sociales, por lo que muchas personas buscaron más información sobre ella; lo que hallaron, desató su enojo, ya que la joven se había apropiado de varios trabajos que no eran suyos. Algo que por supuesto expusieron en internet.

Geraldine Fernández aseguró que cuando trabajaba para la cinta "El niño y la garza", el propio Hayao Miyazaki la llamaba como "La colombiana" (Foto: Studio Ghibli)

EL ENGAÑO DE GERALDINE FERNÁNDEZ

Tras conocer que “El niño y la garza” ganó en la categoría a Mejor Película Animada en los Globos de Oro, a Geraldine Fernández no se le ocurrió mejor idea que “contar” que había formado parte del equipo de ilustradores del Studio Ghibli, un estudio de películas y animación fundado por Hayao Miyazaki. A raíz de la magnitud de sus palabras, varios medios colombianos buscaron a la joven para sacarle una entrevista, y vaya que se las concedió.

La ilustradora relató a los medios que era la única colombiana que había trabajado en la animación de dicho filme. “Fueron veinte meses en los que hubo momentos en los que me tocaba entregar 25 mil fotogramas y esos 25 mil fotogramas correspondían a una escena de 10 segundos, por así decirlo (...). Fue bastante trabajo, pero valió la pena, sobre todo porque estaba Miyazaki, ya sabes que es un maestro no solo de vida, sino también a nivel profesional y pues trabajar de la mano con él fue bastante increíble y fue una experiencia única (…). Jamás en mi vida pensé que terminaría trabajando para Studio Ghibli, realizando la producción. Es algo difícil de creer”, manifestó en una entrevista difundida en redes sociales.

Es más, la propia empresa en la que labora, TecnoGlass, no dudó en felicitarla a través de sus redes sociales. No sólo ello, pues fue invitada a dar una conferencia en la Universidad Sergio Arboleda para hablar de su experiencia, en la que contó que debido al desgaste que sufrió, llegó a bajar 15 kilos y tuvo problemas en la mano izquierda, la cual usa para dibujar; aunque todo había valido la pena.

Aquí les dejo la entrevista original, en donde comenzó a explicar el proceso, y muchas cosas pues no están siendo “coherentes” para quienes trabajan en ese medio. Como que tuvo contacto directo con Miyazaki. Y como a la gente le encanta el chisme, obvio hasta con su portafolio + pic.twitter.com/Vp6NmCj4zU — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) January 16, 2024

UNA HISTORIA QUE NO TODOS CREYERON

A pesar de que todos daban crédito a sus palabras, algunos artistas comenzaron a cuestionarla, pues no creían que una sola persona podía realizar tal número de fotogramas, y menos si era una novata, ya que su nombre no aparecía en los créditos de la película. Sobre esto último, Geraldine aseguró que no todas las identidades salían, por eso el de ella no figuraba.

Fue así que gente en las redes sociales comenzó a investigarla para descubrir al final que todo era una mentira. ¿Cómo? Sí, todo se trató de una mentira en la que cayó gran cantidad de personas e incluso varios medios de comunicación también creyeron en lo que dijo.

EL JEFE DE LA COLOMBIANA SE DISCULPÓ

Ante la magnitud de su mentira, el jefe de Geraldine Fernández salió a pedir disculpas, luego de que la felicitara en representación de Tecnoglass, empresa dedicada al vidrio arquitectónico donde trabaja la joven como diseñadora gráfica en el área de Comunicaciones.

“Lástima que todo fue producto de su imaginación. Pido disculpas por no haber investigado más a fondo antes de retuitear”, escribió Cristian Daes, presidente de Tecnoglass en X.

A mi me llegaron con la historia de geraldine y su éxito y yo me alegre por ella. Me mostraron una entrevista que ella había dado en un medio internacional. Lastima que todo fue producto de su imaginación. Pido disculpas por no haber investigado mas a fondo antes de retuitear. — Christian Daes (@ChrisDaes) January 16, 2024

GERALDINE FERNÁNDEZ ROMPIÓ SU SILENCIO

En entrevista con El Heraldo de Colombia, Geraldine Fernández asegura que sí participó, pero exageró al momento de dar a conocer su trabajo, además de mencionar que no tuvo un contrato directo: “Muchas de las cosas sí fueron exageradas, yo las exageré, pero yo trabajé para Studio Ghibli un par de escenas, yo realicé un contrato freelance, en el cual me llamaban solo para trabajar en algunas piezas o en algunas escenas”.

“Es decir, de los 25 mil fotogramas, de los cuales yo hablo, sí tienen que ver, pero con un grupo de personas al cual le dan un paquetico, le dan ciertas ilustraciones, entonces me decían: crea este escenario, crea este paisaje o ilustra una parte, pero piezas muy específicas. Así como yo hubo varios que estaban realizando las ilustraciones o que estaban realizando las escenas y era a manera específica, no era toda una escena para uno solo y ellos [Studio Ghibli] acoplaban la escena”, relató.