En el año 1985, el director Steven Spielberg estrenó “The Color Purple”, una película aclamada por la crítica y que consiguió 11 nominaciones al Óscar. Lamentablemente, el melodrama no ganó ningún premio de la Academia, pero se convirtió en una obra de culto.

Vale precisar que el film se basa en la obra homónima de Alice Walker y cuenta con un reparto de lujo, en el que destacan estrellas como Danny Glover, Whoopi Goldberg, Laurence Fishburne, Oprah Winfrey y Margaret Avery.

Veinte años después, en el 2005, una adaptación del libro llegó a Broadway. Con música y letra de Brenda Russell, Allee Willis y Stephen Bray, el espectáculo fue todo un éxito.

Entonces, en el 2023, el realizador Sam Blitz Bazawule tomó el reto de llevar el musical a la pantalla grande, con grandes artistas contemporáneos. Entre ellos, resaltan: Fantasía Barrino, Taraji P. Henson, Danielle Brooks, H.E.R., Ciara, Jon Batiste y la protagonista de “La sirenita”, Halle Bailey.

Curiosamente, Steven Spielberg y Oprah Winfrey son parte del equipo de las dos películas. Ahora, ocupan el cargo de productores ejecutivos, al lado de Scott Sanders y Quincy Jones.

¿DE QUÉ TRATA “THE COLOR PURPLE”?

Esta adaptación musical de “El color púrpura” relata la lucha de toda una vida de Celie Harris Johnson. Ella es una joven afroamericana que vive en el sur estadounidense, a principios del siglo XX.

Por desgracia, el relato nos cuenta que la protagonista está embarazada de su propio padre. Desde ese momento, deberá luchar por encontrar su identidad, en medio del dolor y las humillaciones a las que se enfrenta.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “THE COLOR PURPLE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE COLOR PURPLE”?

“The Color Purple” se estrenará en Estados Unidos el 25 de diciembre del 2023. Inicialmente, se había programado el lanzamiento para el 20 de diciembre, pero se modificó la programación para que no coincida en cartelera con “Aquaman and the Lost Kingdom”.

La distribución a nivel mundial está a cargo de Warner Bros. Pictures. En ese sentido, se espera la confirmación de la compañía sobre las fechas de estreno en España y Latinoamérica. Al parecer, llegarían a estos territorios en enero del 2024.

El musical “The Color Purple” está dirigido por Sam Blitz Bazawule (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE COLOR PURPLE”?

Fantasía Barrino como Celie Harris Johnson

Phylicia Mpasi como Celie Harris Johnson joven

Colman Domingo como Albert “Mister” Johnson

Taraji P. Henson como Shug Avery

Corey Hawkins como Harpo Johnson

Danielle Brooks como Sofia

H.E.R. como Mary Agnes (“Squeak”)

Ciara como Nettie Harris

Halle Bailey como Nettie Harris joven

Louis Gossett Jr. como Ol’ Mister Johnson

David Alan Grier como Rev. Samuel Avery

Aunjanue Ellis como Mama

Tamela J. Mann como First Lady

Deon Cole como Alfonso

Stephen Hill como Henry “Buster” Broadnax

Elizabeth Marvel como Miss Millie

Jon Batiste como Grady