“The Conners”, spin-off de “Roseanne”, popular comedia de 1988 protagonizada por John Goodman y Roseanne Barr, regresa con su sexta temporada el 7 de febrero de 2024, pero se despide de otro de sus personajes originales. Jayden Rey, que interpreta a Mary, no será parte de los nuevos episodios de la serie de ABC.

Aunque es una mala noticia para los fans de sitcom que tiene a Bruce Helford como showrunner, no resulta tan sorprendente ya que a pesar de que se le acreditaron todos los episodios, la actriz Jayden Rey solo apareció en solo cinco de los 22 episodios de la quinta entrega.

¿POR QUÉ JAYDEN REY / MARY ABANDONÓ “THE CONNERS”?

Hasta el momento, ni la cadena ni la actriz han realizado algún comunicado respecto a la salida de Mary de “The Conners”. Pero esto marca el fin de la presencia de la familia de David Jacob ‘DJ’ Conner (Michael Fishman) en la serie.

Maya Lynne Robinson, que interpretó a Genna, la esposa de DJ y madre de Mary, abandonó el programa después de la primera temporada para unirse al elenco de “The Unicorn” de CBS. En tanto su personaje regresó al ejército. Aunque volvió a Lanford al final de la tercera temporada, no apareció en la cuarta y quinta entrega.

Mientras que Michael Fishman dejó “The Conners” antes de la quinta temporada. En tanto, su personaje se reunió con su esposa Geena en el extranjero.

Jayden Rey, Maya Lynne Robinson y Michael Fishman en el final de la temporada 3 de la serie "The Conners" (Foto: ABC)

¿QUÉ SIGNIFICA LA SALIDA DE MARY PARA “THE CONNERS”?

¿Cómo explicarán la salida de Mary del show? ¿No abordarán el tema tal como sucedió con DJ? Mientras sus padres estaban lejos, Mary vivía la mitad del tiempo con los padres de DJ y la otra mitad con la madre de Geena, lo que dejaba abierta la posibilidad de que sus padres volvieran al programa al menos de visita.

Sin embargo, tras la partida de Mary, es poco probable que DJ y Geena aparezcan en la historia. Por su puesto, no es imposible, pero no existe un razón por la que estos personajes podrían volver en la sexta temporada de “The Conners”.

Todo esto se contradice con el mensaje central de la franquicia “Roseanne”: la familia lo es todo. Por ahora, la dinámica familiar de los Conner ha cambiado, así que solo queda esperar a ver lo que los nuevos episodios tienen preparado para los fans.