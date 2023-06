“The Crowded Room” es una miniserie de televisión de Apple TV+ creada por Akiva Goldsman e inspirada en la novela de no ficción de 1981 “The Minds of Billy Milligan” de Daniel Keyes y está ambientado en Manhattan en el verano de 1979, cuando un joven es arrestado por un crimen impactante y un investigador inesperado debe resolver el misterio detrás de él.

La fotografía principal del thriller psicológico comenzó el 31 de marzo de 2022 en la ciudad de Nueva York y terminó el 28 de septiembre del mismo año, y se emitirá desde el 9 de junio hasta el 28 de julio de 2023.

Tom Holland , Amanda Seyfried y Emmy Rossum encabezan el reparto de “The Crowded Room” que incluye a actores como Sasha Lane, Will Chase, Lior Raz, Laila Robins y Henry Eikenberry.Pero ¿quién es quién en la nueva serie de Apple TV+?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 4 DE “THE CROWDED ROOM”

1. Tom Holland como Danny Sullivan

Tom Holland, reconocido por interpretar al personaje de Spider-Man en el Universo cinematográfico de Marvel, asume el rol de Danny Sullivan, un joven con múltiples personalidades. Se trata de un personaje basado libremente en Billy Milligan, la primera persona absuelta de un delito porque sufría un trastorno de identidad disociativo.

“Realmente disfruté interpretar a Danny en esos episodios anteriores en los que pude apoyarme en mi lado más vulnerable. No soy ajeno a los aspectos físicos del trabajo haciendo todo el asunto de la película de acción. Pero el aspecto mental realmente me golpeó y me tomó mucho tiempo recuperarme y volver a la realidad”, contó Holland a Whattowatch.

Tom Holland como Danny Sullivan en la serie “The Crowded Room” (Foto: Apple TV+)

2. Amanda Seyfried como Rya Goodwin

Amanda Seyfried, mejor conocida por películas como “Mamma Mia!, “El arte de bailar bajo la lluvia”, “Mank”, “Dear John” y “Mean Girls”, y en series como “Twin Peaks”, “Big Love” y “The Dropout”, da vida a Rya Goodwin, una psicóloga clínica que quiere entrevistar a Danny para descubrir la verdad.

Amanda Seyfried como Rya Goodwin en la serie "The Crowded Room" (Foto: Apple TV+)

3. Emmy Rossum como Candy Sullivan

Emmy Rossum, que ha trabajado en películas como “The Day After Tomorrow”, “Poseidón”, “El Fantasma de la Ópera”, “Mystic River” y “Hermosas Criaturas”, interpreta a Candy Sullivan en “The Crowded Room”. Se trata de la madre de Danny.

Emmy Rossum como Candy Sullivan en la serie "The Crowded Room" (Foto: Apple TV+)

4. Will Chase como Marlin Reid

Will Chase, actor, director y cantante estadounidense nominado al premio Tony, mejor conocido por su trabajo en Broadway y por su papel como la superestrella del country Luke Wheeler en “Nashville”, es la encargada de dar vida a Marlin Reid en la nueva serie de Apple TV+.

Will Chase como Marlin Reid en la serie "The Crowded Room" (Foto: Apple TV+)

5. Sasha Lane como Ariana

Sasha Lane, actriz estadounidense que hizo su debut en el cine en la película “American Honey” (2016) y participó en la película “Hellboy” de Neil Marshall, asume el papel de Ariana, la amiga más cercana de Danny.

Sasha Lane como Ariana en la serie "The Crowded Room" (Foto: Apple TV+)

Estos son los actores y personajes que completan el elenco de “The Crowded Room”: