Dirigida por Damien Chazelle y escrita por Jack Thorne, “The Eddy” es un drama musical ambientando en un París moderno que gira en torno a un club de la capital francesa y de una banda de músicos que tienen que hacer frente a la ciudad etérea que les rodea. Aunque en otro tiempo fue idolatrado en Nueva York, el pianista Elliot Udo en el presente el copropietario de un club de jazz con problemas financieros y a punto de quebrar.

Lo codirige con Farid, cuyos secretos van a tener serias repercusiones sobre su grupo de música. Su mujer Amira sostiene el club. Por su lado, Elliot mantiene una relación amorosa complicada con Maja, la cantante principal de su grupo. Y cuando su hija de quince años, Julie, reaparece sorpresivamente en su vida, tiene que superar sus debilidades y aprender a crecer.​

Netflix estrenó el tráiler de “The Eddy”, la primera serie de Damien Chazelle (17/04/20)

André Holland, Joanna Kulig, Leïla Bekhti y Amandla Stenberg son parte del elenco de “The Eddy”. Mientras que la música original de la serie de Netflix está compuesta por Glen Ballard y Randy Kerber. Además, los diálogos son en francés, inglés y árabe.

Los ocho episodios de la primera temporada de la ficción están disponibles en la plataforma streaming recién desde el viernes 8 de mayo de 2020, pero los usuarios del servicio ya preguntan por una segunda entrega.

Leïla Bekhti, Joanna Kulig, y Tahar Rahim en "The Eddy" (Foto: Netflix)

¿”THE EDDY” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Netflix aún no ha realizado ningún anuncio respecto al futuro de “The Eddy”, sin embargo, debido a que fue promocionada como una serie limitada o miniserie es posible que no consiga una nueva tanda de episodios.

Además, el final de la primera temporada, donde Elliot se prepara para volver al escenario, y la madre de Julie llega a París, mientras Amira recibe un contundente mensaje de su hermano, y Sami juega con fuego, tampoco da muchas esperanzas.

Por otro lado, considerando que la primera entrega de “The Eddy” comenzó a tomar forma en 2013 y se estrenó siete años después, una segunda parte podría tardar bastante tiempo.

André Holland y Amandla Stenberg en "The Eddy" (Foto: Netflix)

Por el momento, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tardar al menos seis semanas, tiempo en el que evalúa la respuesta de la audiencia. “Cuando estamos invirtiendo, decidimos cuánto invertir en función de la audiencia que aparecerá”, dijo la directora de contenido original de Netflix, Cindy Holland, en una conferencia en 2019 a través de Deadline.

"Si la audiencia no aparece, pensamos en la razón para continuar invirtiendo en algo que no funciona tan bien como esperábamos. Obviamente, la aclamación de la crítica también es importante, pero realmente estamos tratando de estirar nuestros dólares de inversión tanto como podamos y compensar el dinero de nuestros inversores, es suyo, no nuestro", agregó.

¿Qué pasaría en una segunda temporada de "The Eddy"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “THE EDDY”?

Si Netflix renueva “The Eddy” para una segunda temporada es probable que los nuevos episodios se estrenen en algún momento del 2023, considerando que tiempo que tardó la primera entrega en tomar forma.