CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Denzel Washington regresa como Robert McCall en “The Equalizer 3″ (”El Justiciero 3″ en española), la tercera entrega de la saga dirigida por Antoine Fuqua: En la nueva entrega, el infante de marina y oficial de inteligencia lleva una vida tranquila en el sur de Italia hasta que descubre que sus nuevos amigos están bajo el control de los jefes del crimen local.

A medida que los acontecimientos comienzan a complicarse, McCall entiende lo que tiene que hacer: convertirse en el protector de sus amigos enfrentándose a la mafia. Aunque ha luchado para reconciliarse con las cosas horribles que ha hecho en el pasado y encuentra un extraño consuelo en hacer justicia en nombre de los oprimidos.

“The Equalizer 3″ empieza con el protagonista destruyendo una base de la mafia en un viñedo siciliano y escapando con una bolsa. A pesar de sus heridas, Robert logra llegar a Altamonte, donde recibe atención médica y decide quedarse por un tiempo.

Emma Collins intercambiando información con Robert en la película "El justiciero 3" (Foto: Sony Pictures Releasing)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE EQUALIZER 3″?

Después de conocer a algunas personas de ese lugar ficticio, McCall se pone en contacto con Emma Collins (Dakota Fanning), una oficial de la CIA especializada en delitos financieros. Tras informarle sobre las operaciones del viñedo, investigan la situación y encuentran “drogas yihadistas”, lo que podría significar que están involucrados terroristas sirios.

Sin embargo, más tarde descubren que se trata de la Camorra, es decir, la mafia italiana. Luego de un coche bomba y varias amenazas a conocidos, Robert decide enfrentar a un grupo de esos mafiosos y gracias a sus habilidades, los elimina, incluido al hermano del jefe, lo que desencadena una guerra contra Vincent (Andrea Scarduzio).

Para descubrir al asesino de su hermano, Vincent amenaza con matar al policía local, así que el protagonista de “The Equalizer 3″ no tiene más opción que salir al frente y pedir que se lo lleven, pero que no lastimen al resto.

Antes de que el jefe de la mafia se pueda llevarse a Robert, el pueblo se levanta contra el hombre que los atemorizó por mucho tiempo. Sin embargo, eso solo pospone el enfrentamiento entre el Justiciero y el villano.

Vincent Quaranta es el villano que Robert enfrenta en la película "The Equalizer 3" (Foto: Sony Pictures Releasing)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE EQUALIZER 3″?

Tras localizar la casa del jefe de la mafia, Robert McCall se deshace de cada uno de los guardias de forma brutal y finalmente lucha contra Vincent. Después de una violenta pelea, lo noquea, le suministra las drogas que trafica y lo deja deambular por las calles hasta que su corazón se detenga.

Cuando McCall visita a Collins en el hospital le entrega la bolsa que apareció al inicio de la película “The Equalizer 3″ y que contiene alrededor de 360 mil dólares en efectivo, que es la pensión de un hombre de Boston que fue víctima de un ladrón cibernético. La joven agente se encarga de devolver el dinero.

Además, Robert le envía a Emma Collins un paquete con una libreta de contactos gubernamentales. También incluye una nota con la frase: “Tu madre estaría orgullosa de ti”. Así se revela que se trata de la hija de Susan y Brian Plummer, excolegas de DIA de McCall.

“The Equalizer 3″ termina con McCall disfrutando de una celebración local en Altamonte, lugar que al parecer se convertirá en su nuevo hogar y donde pretende llevar una vida tranquila y alejada de su violento pasado.