CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que John Walker utilizara el escudo del Captain America para asesinar a uno de los Flag Smashers al final del anterior episodio de “The Falcon and the Winter Soldier”, en el quinto capítulo, Sam Wilson y Bucky Barnes se enfrentan al Supersoldado para recuperar el legado de Steve Rogers.

Walker se niega a devolverlo e incluso le arranca las alas a Falcon, pero los protagonistas de la segunda serie de Disney Plus y Marvel unen fuerzas y logran vencerlo. La pelea termina con James lanzando el escudo a los pies de Sam.

Tras ser dado de baja sin honores y despojados de todos sus títulos, Walker recibe la visita de la Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louise Dreyfuss), quien además de asegurarle que hizo lo correcto, le entrega una tarjeta con la promesa de volver a comunicarse y le revela que debido a un vacío legal el escudo del Capitán América no le pertenece al gobierno de los Estados Unidos.

Falcon y Bucky se unieron para quitarle el escudo a John Walker (Foto: Disney+/ Marvel)

ZEMO Y LAS DORA MILAJE

En tanto, Bucky rastrea a Zemo y cuando logra dar con su paradero le apunta con un arma, pero cuando aprieta el gatillo no sale ningún proyectil, un segundo más tarde, Barnes deja caer las balas demostrando que ha dejado todo atrás.

Sin embargo, eso no significa que Zemo queda libre, las Dora Milaje aparecen y lo llevan a una prisión en Wakanda. Ante de irse, Ayo le sugiere al Soldado del Invierno que no los visite por un tiempo, él acepta, pero antes le pide un favor.

Zemo permanecerá encerrado en Wakanda (Foto: Disney+/ Marvel)

SAM Y EL LEGADO DE STEVE ROGERS

Mientras John Walker visita a la familia de Lemar y miente sobre asesinar al responsable de la muerte de su amigo, Sam visita a Isaiah Bradley (Carl Lumbly), quien no quiere saber nada del escudo y lo que representa

La frase: “Nunca dejarán que un hombre negro sea el Capitán América. Incluso si lo hicieran, ningún hombre negro que se respete a sí mismo querría serlo”, deja aún más confundido a Sam, quien decide buscar a su familia para aclarar sus ideas.

Cuando Wilson se reúne con su hermana y promete arreglar el bote de su padre con ayuda de viejos amigos de la familia, aparece Bucky con una caja, al parecer de trata del favor que le pidió a Ayo. Más tarde, “Falcon y el Soldado del Invierno” hablan sobre Steve Rogers, el escudo y la posibilidad de un Captain America negro.

Sam reconoce que no aceptó el escudo porque no cree que Estados Unidos esté listo para un Capitán América negro (Foto: Marvel Studios/ Disney+)

EL ATAQUE DE KARLI Y LOS FLAG SMASHERS

Karli Morgenthau y sus seguidores llegan a Nueva York con la intención de hacer estallar el lugar donde se desarrolla la reunión del Consejo Global de Repatriación. Mientras se realiza la votación para decidir el destino de los “refugiados”, los Flag Smashers toman el control del lugar.

En tanto, Sam recibe informes de lo que está sucediendo y finalmente abre la caja procedente de Wakanda. ¿De qué se trata?

En la escena post-créditos de este episodio de “Falcon and the Winter Soldier”, aparece Walker soldando algunas piezas de metal para construir su propio escudo del Captain America.