“The Falcon and the Winter Soldier” en el episodio 2 de presentó al público a Isaiah Bradley de MCU. Cuando Marvel lanzó el MCU, siguieron los cómics para luego establecer sus películas, en un mundo como el nuestro, con la adición de superhéroes de alto vuelo y dioses Trickster errantes.

Sin embargo, poco a poco Marvel ha ido revelando que los superhéroes siempre estuvieron ahí; con lo que parece ser la única excepción del Capitán América, estuvieron operando en las sombras todo el tiempo. “Ant-Man and the Wasp” confirmaron que Hank Pym participó en la Guerra Fría como el primer Ant-Man, con su esposa Janet Van Dyne.

Fue ella quien impidió que un misil balístico intercontinental soviético golpeara el territorio continental de Estados Unidos. Mientras tanto, Black Widow parece insinuar un súper soldado de la Guerra Fría, con el Guardián Rojo de David Harbour descrito como la respuesta rusa al Capitán América.

El episodio 2 de “The Falcon and the Winter Soldier” agregó otro giro a la historia de la MCU, revelando que Estados Unidos creó con éxito un súper soldado que sirvió en el frente de la Guerra de Corea en 1951. Aquí está todo lo que necesita saber sobre Isaiah Bradley, el super-soldado olvidado del MCU y en los cómics.

¿QUIÉN ES ISAIAH BRADLEY EN “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER”?

Isaiah Bradley (Foto: Disney +)

Sam Wilson ya sospechaba que los Flag-Smashers poseían poderes sobrehumanos de algún tipo, y en el episodio 2 de “The Falcon and the Winter Soldier” se dirigió a confrontarlos en una casa que habían logrado identificar. Sam y Bucky no tardaron en darse cuenta de que no eran androides o extraterrestres; más bien, eran súper soldados.

Sam y Bucky se mostraron aludidos ante la idea de que alguien hubiera logrado replicar el suero del súper soldado y crear terroristas sobrehumanos. Pero Bucky reveló que había un precedente para esto. En 1951, una de sus misiones de Hydra lo llevó a un conflicto con un súper soldado de los Estados Unidos que logró arrancarle el brazo cyborg durante la batalla.

Posteriormente, Bucky identificó a este hombre como Isaiah Bradley, y llevó a Sam para conocer a Isaiah con la esperanza de que el súper soldado le dijera cómo obtuvo sus poderes y les diera una pista de dónde venían estos nuevos súper soldados.

No hace falta decir que el encuentro no fue agradable, sobre todo porque Bucky no preparó a Sam para la revelación de que había un súper soldado negro que sirvió en el frente de la Guerra de Corea.

ORIGEN Y PODERES EN LOS CÓMICS DE ISAIAH BRADLEY

Isaiah Bradley (Foto: Marvel)

El personaje de Isaiah Bradley fue introducido en la revolucionaria miniserie de Robert Morales “Truth: Red, White, and Black” en 2003. Se inspiró en el infame Estudio Tuskegee, en el que los afroamericanos estaban expuestos en secreto a la sífilis, y propuso una trama a Marvel en el que revelaron experimentos secretos de súper soldados con soldados negros durante la Segunda Guerra Mundial.

Morales nunca esperó realmente que Marvel firmara la historia, porque pensó que era demasiado oscura para ellos, pero para su sorpresa, les gustó la idea. La prensa y el público inicialmente descartaron esto como solo un truco publicitario, pero la hábil escritura de Morales ganó a los críticos y pronto se convirtió en una de las mejores historias de la época.

Como el entonces editor en jefe Axel Alonso le dijo a CBR, “Para cuando se terminó la historia, el diálogo en torno a la serie había cambiado sustancialmente. Un crítico de alto perfil incluso escribió una columna admitiendo que había prejuzgado injustamente la serie, que se trataba de construir puentes entre las personas, no de quemarlas, lo que respetaba profundamente. Es especialmente significativo cuando editas una historia que funciona como un poco más que puro entretenimiento“.

Isaiah Bradley (Foto: Marvel)

En los cómics, Isaiah Bradley era un objetor de conciencia que se vio obligado a participar en la Segunda Guerra Mundial. Asignado a un regimiento negro, él y sus compañeros soldados fueron alejados por la Inteligencia Militar y sometidos a experimentos de súper soldados.

Bradley fue uno de los pocos que sobrevivieron, él y su unidad sirvieron bien a su país, aunque nunca recibieron el honor y la aclamación de Steve Rogers, debido al color de su piel. Al final, la frustración de Isaiah se desbordó y robó el disfraz del Capitán América para una sola misión.

Este acto condujo a su consejo de guerra y encarcelamiento en Leavenworth, donde cumplió 17 años en régimen de aislamiento. Aunque finalmente fue liberado por el presidente Eisenhower, su mente se había deteriorado, en parte debido al suero y en parte debido a su encarcelamiento. Nunca se recuperó.

EL OTRO CAPITÁN AMÉRICA Y LOS SECRETOS DEL PROYECTO REBIRTH

Isaiah Bradley (Foto: Marvel)

Los secretos del suero de súper soldado original murieron con Abraham Erskine en “Capitán América: El primer vengador”, pero Hulk confirmó que el gobierno de los Estados Unidos continuó intentando crear más súper soldados. Isaiah Bradley fue objeto de burlas en los créditos de “The Falcon and the Winter Soldier”, que muestran su rostro junto a lo que presumiblemente deben ser notas de esta versión sombría de “Project: Rebirth”.

Aparentemente es el sujeto #02656, lo que sugiere la magnitud de estos experimentos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Actualmente se desconoce dónde Isaiah Bradley fue el único súper soldado exitoso, o si hay otros; es probable que no haya muchos, porque el diálogo de “The Incredible Hulk” sugiere que todos los programas anteriores de súper soldados fueron finalmente descartados como fracasos después de que “se volvieron locos”.

En 1951, el gobierno de los Estados Unidos aparentemente recibió informes de que el misterioso Soldado de Invierno estaba realizando misiones en Corea, sin duda continuando la misión de Hydra de desestabilizar la comunidad global. Enviaron a Isaiah Bradley para enfrentarse al Soldado de Invierno, y la pelea no parece haber ido bien para Bucky, aunque logró escapar.

Isaiah Bradley (Foto: marvel)

Hay un cierto grado de ironía en el hecho de que este super-soldado olvidado sirvió en la Guerra de Corea; esto se llamó la “Guerra Olvidada” en ese momento, debido a la falta de atención de los medios. Desafortunadamente, Isaiah Bradley terminó encarcelado, al igual que en los cómics, pero en el MCU, fue encarcelado durante 30 años antes de finalmente ser liberado.

Bradley fue tanto un conejillo de indias como un prisionero, con un flujo de científicos que lo visitaban para tratar de descubrir los secretos del suero de súper soldado, incluidos los maestros Hydra del Soldado de Invierno. Es de suponer que Isaiah fue liberado en algún momento de mediados a finales de los 80, lo cual es intrigante porque esto fue solo unos años antes de que Howard Stark duplicara con éxito el suero en 1991.

¿POR QUÉ ISAIAH BRADLEY ES IMPORTANTE EN EL MCU?

Isaiah Bradley (Foto: Marvel)

Isaiah Bradley reescribe la historia de la MCU, presentando una forma en que se podrían crear más sueros de súper soldados; es razonable suponer que el Power Broker ha descubierto el suero a partir de sus muestras de sangre. Sin embargo, lo que es más importante, también complica el legado del Capitán América.

Con una nueva capa; un super-soldado negro que fue creado en secreto, y que fue tratado horriblemente en lugar de celebrarlo como se le debía, a pesar de que arriesgó su vida por su país. Si bien actualmente no hay evidencia de que Isaiah alguna vez se vistiera en el MCU, la verdad es que merecía ser el sucesor de Steve Rogers, desde los años 50.

Este conocimiento sin duda sacudirá a Sam Wilson, lo que lo obligará a reevaluar el legado del Capitán América. Cuando finalmente decida volver a tomar el escudo, será muy consciente de este complicado legado.

¿QUE ROL CUMPLE ISAIAH BRADLEY EN “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER”

Isaiah Bradley

Isaiah Bradley es interpretado por el veterano actor Carl Lumbly, quien no es ajeno a los superhéroes; ha interpretado varios papeles en varios proyectos animados de DC a lo largo de los años, e incluso interpretó a M’yrnn J’onzz, el padre de Martian Manhunter, en Supergirl. Los espectadores también pueden reconocerlo de la serie de televisión de culto “MANTIS” en los años 90, o más recientemente de “Doctor Sleep”, “This Is Us”, “Cagney & Lacey” y “Altered Carbon”.