CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de la presentación del nuevo Captain America, el segundo capítulo de “The Falcon and the Winter Soldier”, serie de Disney Plus y Marvel, muestra un poco más de John Walker y cómo fue elegido para portar el escudo de Steve Rogers.

En tanto, Sam (Anthony Mackie) se dispone a rastrear una pista de los Flag Smashers cuando Bucky (Sebastian Stan) aparece y le reclama por entregar el escudo y rechazar continuar el legado Steve. Así que se unen para seguir el rastro que los lleva a un grupo de jóvenes que roba medicinas y vacunas.

Barnes encuentra a la supuesta rehén, que en realidad es la líder de la organización rebelde, y se desata un pelea que termina con Falcon y el Soldado del Invierno acorralados. El nuevo Capitán América y su compañero Lemar Hoskins / Battlestar llegan al rescate, pero no consiguen detenerlos.

Sam y Bucky aceptan regresar a la ciudad en el vehículo militar de John Walker, pero las cosas no resultan bien, sobre todo porque los amigos de Steve Rogers no creen que el soldado estadounidense sea digno de llevar el traje y el escudo.

la primera misión de Sam y Bucky en "Falcon and the Winter Soldier" (Foto: Marvel)

OTRO SÚPER SOLDADO

Al notar que las personas que enfrentaron son súper soldados, Bucky lleva a Sam con un viejo “amigo”. Se trata de Isaiah Bradley (Carl Lumbly), un soldado que también recibió el suero creado por Abraham Erskine y que en 1951 durante la Guerra de Corea enfrentó a Barnes, quien en ese momento estaba bajo el control de Hydra. Según relata, Isaiah le arrancó la mitad del brazo biónico de Bucky.

Cuando Barnes le explica sobre los súper soldados que enfrentó y le pide que le cuente todo lo que sabe del suero, Isaiah le recuerda que por ser un héroe pasó 30 años en la cárcel, tiempo en el que le hicieron todo tipo de pruebas, y los echa de su casa.

Al salir, Sam le reclama a Bucky por contarle de Isaiah, la discusión llama la atención de la policía, que demostrando su racismo creen que Wilson está agrediendo a Barnes. No tardan en notar que se trata de dos Avengers y los dejan en paz, sin embargo, también se percatan de que existe una orden de arresto contra Bucky por asistir a su terapia, así que se lo llevan.

Carl Lumbly interpreta a Isaiah Bradley en "The Falcon and the Winter Soldier" (Foto: Disney+/ Marvel)

LA APARICIÓN DE ZEMO

El nuevo Captain America interviene para que liberen a Bucky y reduzcan sus terapias obligatorias con la intención de que los amigos de Steve Rogers se unan a su equipo, pero ambos se niegan, entre otras cosas porque mientras ellos son agentes libres, John Walker y Lemar Hoskins responden al gobierno de los Estados Unidos.

Sin otra pista de los Flag Smashers potenciados por el suero del súper soldado, Bucky sugiere buscar a Helmut Zemo (Daniel Brühl) para conseguir más información. Después de que Black Panther evitara que el exjefe de un grupo paramilitar en Sokovia terminara con su vida, quedó en custodia de la CIA.

Y por lo visto al final del segundo episodio de “The Falcon and the Winter Soldier”, está en una prisión de máxima seguridad en Berlín, y jugará un rol importante en el próximo capítulo de la serie de Marvel y Disney Plus.