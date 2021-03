El primer capítulo de “The Falcon and the Winter Soldier” se desarrolla algunos meses después de “Avengers: Endgame” y muestra a Sam Wilson entregando el escudo del Captain America al gobierno de los Estados Unidos en una ceremonia conmemorativa. Pero no se revela ¿qué sucedió con Steve Rogers o dónde se encuentra?

Después de su final feliz con Peggy Carter, aparentemente en otra línea de tiempo, Rogers volvió al final de ‘Endgame’ para encargar su legado a Falcon. Aunque el mundo no sabe qué pasó con el superhéroe, probablemente Sam y Bucky tengan más información.

Mientras los fans del MCU esperan que “Falcon y el Soldado del Invierno” revele más detalles en sus próximos episodios, Screen Rant compartió algunas teorías.

Sam Wilson le entregó el escudo del Captain America al gobierno de los Estados Unidos (Foto: Disney+/ Marvel)

¿EL CAPTAIN AMERICA ESTÁ MUERTO?

Existe la posibilidad de que Steve Rogers realmente esté muerto, ya que en la nueva serie de Disney Plus y Marvel (fines de 2023), el Capitán América tendría alrededor de 105-106 años., eso sin considerar que retrocede en el tiempo y luego vive el período que estaba congelado.

Por lo tanto, tendría alrededor de 180 años, e incluso considerando que el suero de súper soldado ralentiza el proceso de envejecimiento, no está claro cuánto tiempo más podría vivir Steve en comparación con un humano promedio.

Steve Rogers le entregó su escudo de Sam para que continuara con su legado (Foto: Marvel)

¿VOLVIÓ A OTRA LÍNEA DE TIEMPO?

Considerando que su vida con Peggy Carter sucedió en otra línea de tiempo, eso significa que de alguna manera de volvió a la línea de tiempo principal en “Avengers: Endgame” para entregar su escudo, y probablemente después de eso regresó con Peggy con ayuda de las partículas Pym. Aunque suene complicado, es una posibilidad.

¿Steve Rogers volvió a viajar en el tiempo? (Foto: Marvel Studios)

¿PERMANECE ESCONDIDO?

Tras entregar su escudo, probablemente decidió esconderse y llevar una vida tranquila. Si quisiera permanecer en la línea de tiempo principal no le resultaría complicado encontrar un lugar donde vivir, tal vez incluso Wakanda, donde podría esconderse nuevamente.

¿Dónde se esconde Steve Rogers? (Foto: Marvel)

¿ESTÁ EN LA LUNA?

Aunque esta es una teoría que tienen las personas en “The Falcon and the Winter Soldier”, no suena tan descabellado considerando que películas anteriores del MCU han dejado claro que hay vida en otros planetas, por ejemplo, al mismo tiempo, Nick Fury está en el espacio ejecutando su propia operación. Además, en los cómics de Marvel Commics, los Inhumanos tenían una base en la luna.