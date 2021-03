“The Falcon and the Winter Soldier” ha tenido un comienzo lleno de acción y ya trae algunas caras conocidas. Sabíamos que se relacionaría con “Captain America: The Winter Soldier”. Sin embargo, en los primeros minutos del estreno de la serie, vemos que Bucky Barnes no es el único personaje de la secuela de Capitán América que regresa.

En la nave Estrella Lemuriana, Georges Batroc fue el mercenario que luchó contra el Capitán América. ¿Quién es Batroc y qué está haciendo este villano de MCU existente en “The Falcon and The Winter Soldier”?. Habiendo establecido ya un estándar alto con “WandaVision”, la expansión Disney Plus de MCU continúa.

Estando protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson y Sebastian Stan como Bucky Barnes, “The Falcon and the Winter Soldier” comienza con los mejores amigos de Steve Rogers, ambos luchando, con Bucky soportando la terapia y tratando desesperadamente de enmendar lo que cometió bajo el control de HYDRA.

Batroc había sido contratado por Nick Fury para secuestrar el barco como parte de un elaborado plan para permitir que Natasha Romanoff, quien aparentemente estaba presente para ayudar a rescatar a los rehenes, buscara en las computadoras del barco información clasificada sobre el Proyecto Insight.

¿QUIEN ES BATROC, EL SALTADOR, EN EL MCU?

Batroc en "Falcon and the Winter Soldier". (Foto: Youtube)

“The Falcon and The Winter Soldier” comienza con Sam Wilson en una de estas misiones. Un capitán militar estadounidense ha sido tomado como rehén por una poderosa organización criminal recién formada conocida como LAF, y Falcon debe rescatar al prisionero antes de que ingrese al espacio aéreo.

Con la ayuda de Torres, el oficial de inteligencia, y algunas acrobacias aéreas ridículamente impresionantes, Wilson puede rescatar al enlace militar capturado sin meter a los Estados Unidos en un conflicto diplomático, eliminando a numerosos miembros de las LAF en el proceso.

Si bien muchos de los villanos que Falcon enfrenta en el aire son matones sin nombre, LAF están liderados por un rostro familiar: Georges Batroc de “Captain America: The Winter Soldier”. Batroc es un ex sargento militar francés altamente capacitado convertido en mercenario de primer nivel.

Capitán America en La estrella lemuriana. (Foto: Youtube)

Ahí es donde hizo su debut en MCU. Batroc es el objetivo principal en Capitán América, la secuencia de acción introductoria del Soldado de Invierno en la nave Estrella Lemuriana de S.H.I.E.L.D. Inicialmente, Batroc parece ser un terrorista que busca nada más que un día de pago decente.

Sin embargo, Steve Rogers más tarde descubre que el mercenario fue contratado por Nick Fury, quien había comenzado a sospechar de la invasión de HYDRA a S.H.I.E.L.D. y estaba usando el secuestro como cobertura para que Black Widow robara algunos datos importantes.

Batroc tiene poco interés en para quién trabaja, buenos o malos, siempre que le paguen por el trabajo. A pesar de no tener superpoderes, Batroc le da una pelea decente al Capitán América usando astutas tácticas sorpresa y un experto combate cuerpo a cuerpo.

Batroc y el Capitán América. (Foto: Marvel)

De hecho, Batroc puede ser el enemigo humano más duro sin superpoderes o armaduras de alta tecnología a las que se ha enfrentado Rogers, y el villano escapa de la Estrella Lemuriana de una pieza. Batroc fue visto por última vez ocupando una sala de interrogatorios de S.H.I.E.L.D en “Captain America: The Winter Soldier”.

Ahora regresa para “The Falcon and The Winter Soldier”. Quizás el mercenario fue liberado después de que terminó el incidente de S.H.I.E.L.D, o tal vez Batroc pudo escapar del encarcelamiento en el caos del chasquido de Thanos.

De cualquier manera, ahora está involucrado con LAF, lo que sugiere que Batroc se ha dedicado al negocio por sí mismo y ha fundado su propia red de terroristas a sueldo dentro del MCU cuyo único objetivo es obtener ganancias monetarias.

"Falcon and the Winter Soldier" (Foto: Marvel)

Aunque las circunstancias exactas siguen siendo vagas, el LAF de Batroc ha sido contratado por un agente desconocido para capturar a un miembro importante del ejército de los EE.UU, o están buscando exigir un rescate.

Sin embargo, habrían estado ganando una buena suma. Una vez más, Batroc hace una buena actuación contra Falcon, más que defenderse luchando contra otro Avenger. El estreno de “The Falcon and The Winter Soldier” establece más apariciones para Batroc más adelante.

Sam Wilson rescata a su objetivo y hace explotar el último helicóptero LAF restante, pero se muestra explícitamente al propio Batroc escapando de la explosión de fuego. Esto sugeriría que el francés sigue siendo parte de los planes de Kevin Feige, ya sea en un episodio posterior de “The Falcon and The Winter Soldier”, o en otro proyecto de MCU por completo.

También vale la pena tener en cuenta que, al igual que en el incidente de Estrella Lemuriana, la asociación de Estrella Lemuriana con el LAF podría no ser todo lo que parece. En lugar de participar por el dinero, Batroc podría estar operando en secreto en nombre de los Flag-Smashers o, peor aún, del gobierno de los Estados Unidos, que claramente tiene una agenda siniestra después de la presentación del “Capitán América 2.0″.

TRAILER “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER”