“The Omen” (“La profecía”) es una clásico del terror y debido a su éxito se han lanzado secuelas y nuevas versiones que no han conseguido los mismos resultados. No obstante, algunos siguen apostado por la franquicia, que suma una sexta película. Se trata de “The First Omen” (“La primera profecía” en español), una precuela ambientada a principios de la década de 1970 y que detalla las circunstancias detrás del nacimiento de Damien y el rol de la Iglesia Católica en el evento. Si quieres ver la cinta dirigida por Arkasha Stevenson, te cuento si tiene alguna escena post-créditos.

El largometraje de terror sobrenatural escrito por Stevenson, Tim Smith y Keith Thomas a partir de una historia de Ben Jacoby sigue a una mujer norteamericana que viaja a Roma para iniciar una vida de servicio a la iglesia, pero descubre una siniestra conspiración para provocar el nacimiento del Anticristo.

“The First Omen”, protagonizada por Nell Tiger Free, Tawfeek Barhom, Sônia Braga, Ralph Ineson y Bill Nighy, se estrenará el 5 de abril de 2024 en los cines de Estados Unidos, pero a varios países de Latinoamérica llegará un día antes. Entonces, ¿cuenta con secuencias adicionales?

Margaret viaja a Roma solo para encontrarse una pesadilla en "The First Omen", la precuela de "La profecía" (Foto: 20th Century Studios)

“THE FIRST OMEN”, ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. La precuela del clásico del terror de 1976 no tiene ninguna escena post-créditos, por lo tanto, puedes salir de la sala de cine tras el final de la película sin temor a perderte alguna pista sobre una posible secuela u otro detalle relacionado con la popular franquicia.

Aunque si no tienes prisa puedes quedarte a ver los créditos para conocer al equipo responsable de la cinta que tiene una duración de 120 minutos, fue dirigida por Arkasha Stevenson, conocida por su trabajo en Channel Zero, y cuenta con el productor David S. Goyer, conocido por la trilogía “The Dark Knight”.

¿Por qué “The First Omen” no tiene escenas post-créditos? A pesar de que esta película ofrece la oportunidad de reavivar la franquicia ampliando su historia, se trata de una precuela de “La profecía”, es decir, conduce a los eventos de “The Omen” de 1976, por lo tanto, es poco probable que consiga una secuela.

Ralph Ineson asume el rol del Padre Brennan en "The First Omen", sexta película de la franquicia de terror (Foto: 20th Century Studios)

¿DE QUÉ TRATA “THE FIRST OMEN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The First Omen”, “cuando una joven estadounidense es enviada a Roma para iniciar una vida de servicio a la Iglesia, se topa con una oscuridad que pone en cuestión su propia fe y descubre una conspiración aterradora que espera provocar el nacimiento de la encarnación del mal”.

¿CÓMO VER “THE FIRST OMEN”?

“The First Omen” se estrenará en los cines de Estados Unidos el viernes 5 de abril de 2024, mientras que a algunos países de América Latina llegará el jueves 4 de abril.