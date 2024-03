Godzilla y Kong vuelven en la quinta película del MonsterVerse, pero esta vez no se enfrentarán entre ellos, tendrán que formar una alianza para hacerle frente a un nuevo Titán de la Tierra Hueca. “Godzilla x Kong: The New Empire” (“Godzilla y Kong: El nuevo imperio” en español) es la secuela de “Godzilla vs. Kong” de 2021 y cuenta con la dirección de Adam Wingard, reconocido por producciones como “You’re Next” (2011), “The Guest” (2014), “Blair Witch” (2016) y “Death Note” (2017). A continuación, te comparto más información sobre la película número 38 de la franquicia “Godzilla”.

La entrega número 13 de la franquicia “King Kong” fue producida por Eric McLeod, escrita por Terry Rossio, Jeremy Slater, Simon Barrett, y protagonizada por Dan Stevens, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Kaylee Hottle, Fala Chen, Alex Ferns y Rachel House. Mientras que Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Julian Dennison y Kyle Chandler, estrellas de “Godzilla vs. Kong”, no son parte de la nueva cinta.

¿DE QUÉ TRATA “GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Godzilla y Kong: El nuevo imperio”, “La batalla épica continúa! La película cinematográfica Monsterverse de Legendary Pictures continúa el explosivo enfrentamiento de “Godzilla vs. Kong” con una aventura completamente nueva que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia y la nuestra. .

‘Godzilla x Kong: The New Empire’ profundiza en las historias de estos Titanes y sus orígenes, así como en los misterios de la Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre”.

Por lo que he visto en los primeros avances, King Kong y Godzilla formarán equipo para luchar contra su enemigo común dentro de la Tierra hueca. Se trata de un titán simio que aparece sentado en un trono siniestro, rodeado de huesos y de lo que podrían ser las cabezas de Godzilla y Kong.

En una entrevista con Total Film, el director Wingard reveló algunos detalles clave sobre el villano de la nueva entrega del MonsterVerse. “Lo interesante de esta nueva película es que vamos en una dirección que no creo que esta serie haya visto antes, que es que el Rey Skar es, en cierto modo, lo más cerca que se ha yuxtapuesto jamás la amenaza humana. Un titán en sí. El Rey Skar casi representa una versión mejorada de las peores partes de la humanidad, así como Kong representa algunas de las mejores partes de la humanidad. Yo diría que el Rey Skar es la mayor amenaza que hemos visto en estas películas. ¡Realmente se necesitará un equipo completo para derribarlo porque es demasiado grande para un solo titán!”

Brian Tyree Henry repite el papel de Bernie Hayes en la película “Godzilla x Kong: The New Empire”, que fue dirigida por Adam Wingard (Foto: Warner Bros.)

¿CÓMO VER “GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE”?

“Godzilla X Kong: The New Empire” estaba originalmente programada para estrenarse el 15 de marzo de 2024, pero finalmente llegará a los cines de Estados Unidos el viernes 29 de marzo.

Aunque aún no tiene fecha de estreno en streaming se espera que llegue a Max tras su proyección en los cines.

Fecha de estreno de “Godzilla x Kong: The New Empire” en Estados Unidos: 29 de marzo de 2024

Fecha de estreno de “Godzilla x Kong: The New Empire” en Reino Unido: 29 de marzo de 2024

Fecha de estreno de “Godzilla x Kong: The New Empire” en Méxicos: 28 de marzo de 2024

Fecha de estreno de “Godzilla x Kong: The New Empire” en Perú: 28 de marzo de 2024

Fecha de estreno de “Godzilla x Kong: The New Empire” en Chile: 28 de marzo de 2024

Fecha de estreno de “Godzilla x Kong: The New Empire” en Argentina: 28 de marzo de 2024

Fecha de estreno de “Godzilla x Kong: The New Empire” en España: 27 de marzo de 2024

TRÁILER DE “GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE”

Rebecca Hall como Dr. Ilene Andrews

Dan Stevens como Trapper

Brian Tyree Henry como Bernie Hayes

Kaylee Hottle como Jia Andrews

Fala Chen como Reina Iwi

Alex Ferns como Mikael

Rachel House como Hampton

En “Godzilla x Kong: The New Empire”, Rebecca Hall asume el rol de la Dra. Ilene Andrews, papel que también interpretó en “Godzilla vs. Kong” del 2021 (Foto: Warner Bros.)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE”?

“Godzilla y Kong: El nuevo imperio”, producida por Legendary Pictures, Atlas Entertainment y Screen Queensland Studios, tiene una duración de 115 minutos, es decir, 1 hora y 55 minutos.

¿CUÁNDO SE GRABÓ “GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE”?

“Godzilla y Kong: El nuevo imperio”, película distribuida por Warner Bros. e InterCom, se rodó entre julio y noviembre de 2022. La producción se llevó a cabo principalmente en Gold Coast, Queensland, Australia.