“Kong: La Isla Calavera” (originalmente en inglés, “Kong: Skull Island”) se estrenó en marzo de 2017 como un reinició de la franquicia “King Kong” y sirvió como la segunda entrega del ya famoso MonsterVerse; siendo la primera “Godzilla” (2014), la tercera “Godzilla: King of the Monsters” (2019) y la cuarta “Godzilla vs. Kong” (2020).

La película de una de las criaturas más poderosas de la historia estuvo dirigida por Jordan Vogt-Roberts y el elenco principal incluía a Tom Hiddleston, Brie Larson, Toby Kebbell, Jason Mitchell, Corey Hawkins, John C. Reilly, Tom Wilkinson, Thomas Mann, John Goodman y Samuel L. Jackson.

La trama sigue a un equipo de científicos que junto con unos soldados de la Guerra de Vietnam, viajan a una isla inexplorada del Pacífico, donde encuentran criaturas aterradoras y al poderoso Kong.

Sin duda, es una de las franquicias que ha alegrado a los amantes de la acción, fantasía, monstruos y, por supuesto, las aventuras. Desde su primera aparición en 1933, King Kong es una de las criaturas más queridas y recordadas por todo el mundo; sobre todo, por su icónica escena sobre el Empire State Building.

King Kong tendrá una serie de televisión con reparto multicultural

Sin embargo, una de las cosas que ha llenado de dudas a todo aquel que vio las películas de la criatura ha sido respecto a su tamaño. No hay nadie en el mundo que no se haya preguntado cuánto mide el gigantesco gorila. Y es que la duda es válida, más aún cuando existe más de una película sobre él.

¿CUÁNTO MIDE KONG EN LA ISLA CALAVERA?

De acuerdo a Sensacine, existen algunas irregularidades respecto a la altura de King Kong. Por ejemplo, durante la cinta King Kong vs. Godzilla (1962), se estima que el poderoso primate medía aproximadamente 45 metros de altura. Pero, en la versión de Peter Jackson: King Kong del 2005 medía 7,6 metros de altura. Por esta razón Ann Darrow (Naomi Watts) no lucía como demasiado pequeña entre sus manos.

Las cosas cambiaron para “Kong: La Isla Calavera”. La cinta dirigida por Jordan Vogt-Roberts mostró una impresionante evolución gracias a los 32 metros que lucía el poderoso gorila. Es a partir de esta película que se crea un interesante argumento. ¿De qué se trata?

“La Isla Calavera” marca un antes y un después de la criatura pues, a partir de esta producción Kong aún es joven y se sigue desarrollando, por lo tanto su tamaño aumentará considerablemente con el paso del tiempo.

Este evidencia significa que para la esperada “Godzilla vs. Kong” (cuyo estreno está programado para noviembre 2020) podría mostrarnos la versión más grande de la historia, superando, quizá supere los 45 metros de altura de su versión japonesa.

ACTORES Y PERSONAJES DE KING KONG: LA ISLA CALAVERA

Tom Hiddleston como James Conrad

Samuel L. Jackson como Preston Packard

Brie Larson como Mason Weaver

John Goodman como William "Bill" Randa

John C. Reilly como Hank Marlow

Jing Tian como San Lin

Corey Hawkins como Houston Brooks

Toby Kebbell como Jack Chapman

John Ortiz como Victor Nieves

Jason Mitchell como Glenn Mills

Thomas Mann como Reg Slivko​

Shea Whigham como Earl Cole

Will Brittain como el hijo de Marlow​

Marc Evan Jackson como Steve Woodward

