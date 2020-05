“Never Have I Ever” (“Yo nunca”, traducido al español) es el último éxito adolescente de Netflix. La comedia dramática creada por Mindy Kaling y Lang Fisher sigue a Devi, una adolescente norteamericana de origen indio que a pesar de conseguir muy buenas notas tiene problemas para socializar. Tras la muerte de su padre y quedar paralitica, ella decide que es momento de hacer algo para cambiar su vida social.

Lo primero que hace es decretar que ella y sus amigas encontrarán un novio, lo que la lleva a proponerle a Paxton, el chico más popular y sexy de la escuela, tener relaciones sexuales. Aunque extrañamente él accede ella no se siente prepara, pero se mantiene cerca porque cree estar enamorada de ese chico.

Yo nunca | Maitreyi Ramakrishnan interpreta a Devi en "Never Have I Ever"

A lo largo de los 10 episodios de la primera temporada de “Yo nunca”, Devi tiene que lidiar con la muerte de su padre, su deseo de ser popular, sus sentimientos por Paxton, sus estudios y su amistad con Fabiola y Eleanor.

En una entrevista con Vulture las creadoras de la ficción juvenil contaron la historia detrás de “Never Have I Ever”: cómo abordaron el proyecto, cómo escogieron a la protagonista y al resto del elenco.

¿”YO NUNCA” SE BASA EN HECHOS REALES?

Aunque no se trata de una serie autobiográfica “Yo nunca” podría ser la historia de Mindy Kaling, ya que tal como lo señaló la guionista, la ficción pretende mostrar otra cara de los estudiantes aplicados: “Los nerds no son solo los marginados y los callados. Somos ambiciosos, a veces tenemos personalidades desagradables, queremos tener sexo y sueños como todos los demás niños”.

Todo empezó cuando el ejecutivo de Netflix Brooke Kessler encargó el proyecto a Kaling, quien reclutó a su amiga Lang Fisher. “Al escribir sobre adolescentes, quería a alguien que estuviera muy interesado en eso y tuviera mucha experiencia viendo esos programas. Ella aprovechó la oportunidad. A partir de ahí, contraté a un personal muy joven y diverso y luego todos profundizamos en nuestra infancia. Fue como hacer un poco de terapia todos los días", dijo Kaling a Vulture.

"Mindy y yo éramos una especie de nerds en la escuela secundaria, pero teníamos estas personalidades gigantes, así que creamos este personaje para tener confianza y una gran personalidad. Se supone que cada episodio se adapta a algo que estas chicas quieren y a los sueños de tener una experiencia adolescente normal", agregó.

LA PROTAGONISTA DE “YO NUNCA”

La protagonista de “Yo nunca” es Maitreyi Ramakrishnan, una actriz tamil-canadiense de 18 años cuyo primer papel es el de Devi Vishwakumar. Ella fue elegida por la cocreadora Mindy Kaling entre los 15,000 candidatos que solicitaron una convocatoria abierta para el programa.

"Quiero que otros tamiles de todo el mundo se sientan orgullosos de que los tamiles lo estén logrando", dijo Maitreyi a Now.

"Obviamente, hay muchos más actores jóvenes de 15 años, pero es una búsqueda mucho más difícil que si estuviéramos tratando de encontrar un protagonista blanco", explicó Ramakrishnan, quien también contó que cuando los productores llamaron para invitarla a Los Angeles para una prueba de pantalla, ella ni siquiera respondió, pensando que era spam.

Sobre Ramakrishnan, Kaling dijo: "Ella está muy cómoda con su propia piel, y simplemente te parece no tímida (…) Aprendes mucho en el casting. El tipo de charla que haces con los actores antes de comenzar a rodar es casi más informativo que la audición en sí. Y es una gran fanática de ‘The Office’, y la forma en que nos estaba hablando no era como una adolescente extranjera asustada y deferente. Ella nos hablaba como otra fanática de la televisión, que resultó ser 18 años más joven que nosotros. Fue algo obvio”.