La cuarta temporada de “The Last Kingdom” (“El último reino” en español) cerró con un acuerdo de paz entre el rey Edward y Sigtrygrr, pero es claro que se trata de algo momentáneo, es decir, la guerra entre sajones y daneses podría continuar en una posible quinta entrega.

En el último episodio de la anterior entrega, Edward estaba dispuesto a quemar Winchester con tan de acabar con el ejército de Sigtrygrr, pero tras intercambiar a su mejor guerrero por sus dos hijos, decide atacar de otra manera.

Para evitar más desparramamiento de sangre, Uhtred interviene y logra que Edward escuche la propuesta de Sigtrygrr. Al final, Edward recupera su hogar y envía a su hijo bastardo con Uhtred para evitar enfrentamientos entre hermanos. Sin embargo, es probable que ese niño regrese a reclamar su lugar.

The Last Kingdom - Temporada 4

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA LA TEMPORADA 5 DE “THE LAST KINGDOM”?

La quinta temporada de “The Last Kingdom” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero es probable que los nuevos episodios no lleguen a la plataforma streaming hasta fines de 2021 o incluso en el 2022, dependiendo de cómo se maneje la pandemia del coronavirus.

El COVID-19 golpeó fuerte a todas las industrias y, las del cine y televisión no han sido ajenas. Debido a las medidas implementadas en cada país para evitar que la enfermedad de Wuhan cobre más vidas, fueron suspendidas las grabaciones de varias series y películas, esto incluye al drama histórico.

Aunque Netflix aún no ha renovado oficialmente la serie para una nueva temporada, es probable que consiga una nueva tanda de episodios debido al final de la cuarta parte, al respaldo de la audiencia y a que se basa en las serie de novelas ‘The Saxon Stories’ de Bernard Cornwell, que tiene un total de 12 libros en su colección.

Originalmente, “The Last Kingdom” se estrenó en BBC America y BBC Two en el Reino Unido en 2015. Mientras que la segunda entrega, coproducida por Netflix, se emitió solo por BBC Two en 2017, y la tercera y cuarta se transmitió solo en la popular plataforma streaming.

El objetivo de Sigtrygrr era conseguir paz y un territorio para establecerse (Foto: The Last Kingdom /Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “THE LAST KINGDOM”?

Al final de la cuarta temporada de “The Last Kingdom” se desata un sangriento enfrentamiento entre los daneses y los sajones, pero gracias a la intervención de Uhtred, Edward escucha la propuesta de Sigtrygrr: el reino del norte con su capital en Eoferwic a cambio de la paz en los otros tres reinos, y se acuerda una paz temporal.

Aunque Edward aceptó el acuerdo de paz, es claro que no desistirá de su sueño de unir todos los reinos anglicanos. Por eso le explica a Aethelflaed que Sigtrygrr les ha enseñado que hay "otras formas" de conquistar un reino además de la guerra.

Otra cosa que queda clara al final de la cuarta entrega es que la guerra aún no ha terminado. Existen muchos factores que más adelante podrían alterar la paz: Aethelm envenenó a Aelswith para asegurarse de que no se convirtiera en una amenaza para su nieto cuando Edward muera, Brida sobrevivió y dio a luz al hijo de Cnut, Heston escapó antes de que la batalla comenzara y Uhtred se queda al cuidado del primogénito del rey Edward.

La quinta temporada de “The Last Kingdom” probablemente también incluya un salto en el tiempo, así como una venganza de Uhtred, tras no lograr recuperara su hogar ancestral de Bebbanburg, que ahora está bajo el poder de su primero Whitgar.