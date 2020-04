“The Last Kingdom” es una serie de televisión británica que se estrenó el 10 de octubre del 2015 a través de BBC América y después en BBC Two. Para su tercera temporada la productora tuvo ayuda de Netflix y las siguientes partes también se convirtieron en producciones aliadas con el gigante de streaming. En abril del 2020, se estrenó la cuarta parte en la plataforma y esto ha traído cientos de preguntas sobre la quinta temporada de la franquicia.

Esta serie nació de la inspiración de los libros de Bernard Cromwell, específicamente hablando de “The Saxon Stories”. La historia sigue las aventuras de Uhtred, interpretado por Alexander Dreymon, el hijo de un noble sajón que es criado por los daneses invasores, mientra busca su venganza y ejercer su derecho de nacimiento.

Ubicado al rededor de 9AD, el programa muestra a una Inglaterra dividida y los intentos de ser reinada por el Rey Alfred, quien fue asesinado finalmente en la tercera temporada de “The Last Kingdom”. En la parte 4, Uhtred continúa su lucha contra su propio pasado y futuro, pero aún queda mucho espacio para explorar su historia en una quinta temporada.

¿Qué le esperaría a la serie de la BBC para su parte 5? En este artículo haremos un repaso de todo lo que se sabe sobre el futuro de “The Last Kingdom", si habrá realmente una nueva temporada, su historia y qué personajes podrían aparecer dentro del drama medieval.

¿HABRÁ TEMPORADA 5 DE “THE LAST KINGDOM”?

“The Last Kingdom” ha tenido un patrón de lanzamiento algo distante por ser una gran producción y siempre estar cambiando de casa productora. La primera temporada se emitió en octubre de 2015, pero el programa no regresó hasta marzo de 2017. Para su tercera temporada, Netflix asumió parte de la producción y la misma se lanzó en noviembre de 2018, y la temporada 4 de “The Last Kingdom” se lanzó en abril de este año 2020.

Todo eso sugiere que sería alrededor de un año y medio para el lanzamiento de la temporada 5 de “The Last Kingdom”, que sería aproximadamente alrededor de octubre de 2021. Sin embargo, la pandemia de coronavirus probablemente signifique que cualquier producción en la serie una vez que se renueve no pueda comenzar hasta más tarde, por lo que es muy posible que la temporada 5 de la serie de drama no llegue a Netflix hasta algún momento en 2022.

Hasta la fecha, Netflix no ha confirmado ningún regreso de la serie oficialmente, así que los fans tendrán que esperar un poco más para descubrir cuándo la misma será renovada para una siguiente parte. Es claro que así será, en especial por la historia que dejó la cuarta temporada de “The Last Kingdom”.

Como ya se mencionó anteriormente, “The Last Kingdom” se basa en las historias del autor Bernard Cornwell, aunque a lo largo de la producción se han ido condensando algunas partes considerablemente. Usualmente, dos novelas son adaptadas por temporada, siendo la cuarta temporada la adaptación de “The Pagan Lord” y “The Empty Throne”.

Esto dejaría a la serie aún con otros cuatro libros para adaptar lo que significaría que también habría una sexta temporada de la serie. Siguiendo esta lógica, los siguientes libros a adaptar serían “Warriors of the Storm” y “The Flame Bearer” para su parte 5, donde se seguirá mostrado los intentos de Uhtred para reclamar Bebbanburg de Aelfric.

Considerando todo esto y el hecho de que obtenga un 91% de aprobación en el sitio Rotten Tomatoes, hace más que evidente que Netflix ya estaría trabajando en su renovación. Es un hecho que los fans esperan con ansias nuevos episodios, ya que algunos de ellos terminaron de ver toda la temporada 4 el mismo día que se liberó en la plataforma.

