La casa de papel estrenó hace poco su temporada 4 y, como las anteriores, fue un verdadero éxito. El grupo de atracadores atrapó una vez más a la audiencia con la continuación de su plan para sacar el mayor partido posible del Banco de España y los espectadores sueñan con más historias.

Uno de los atractivos de la serie de Netflix es que, si bien todos tienen un fin común, cada uno posee un pasado y motivaciones específicas, por lo que es normal que más de uno haya fantaseado con un spin-off de alguno de los personajes de la producción española.

LA PALABRA DEL PROFESOR Y LISBOA

La posibilidad de un spin-off centrado en algún personaje de La casa de papel parece fuera de los planes de los creadores de la serie. En esa línea fueron las respuestas de Morte e Ituño en la entrevista. “Es una idea. No lo sé, no sé si la cosa da para tanto. Yo no soy muy partidaria de estirar las historia como un chicle porque hay veces que se rompen. Con estas cosas hay que tener mucho cuidado porque, cuando tienes una fórmula que funciona muy bien, no sé si esos experimentos dan resultado”, dijo Lisboa.

Por su parte, Morte fue un poco más alentador al dar al menos una condición para que un spin-off se realice. “Si se hiciera, yo pondría sobre la mesa las trabas a las que se pueden enfrentar ellos como pareja. En todo caso. No sé hasta qué punto habría que hacer un ‘spin-off’. Yo no lo acabo de tener claro”, declara.

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA LA TEMPORADA 5 DE “LA CASA DE PAPEL”?

De acuerdo con Bluper, de El Español, el rodaje conjunto de la quinta y sexta temporada de “La casa de papel”, de ocho episodios cada uno, debía empezar en abril. Sin embargo, los planes cambiaron tras desatarse la pandemia del coronavirus .

El COVID-19 golpeó fuerte a todas las industrias y las del cine y televisión no han sido ajenas. Debido a las medidas implementadas en cada país para evitar que la enfermedad de Wuhan cobre más vidas, fueron suspendidas las grabaciones de varias series y películas, la ficción española entre ellas.

Por tanto, hoy es imposible estimar una fecha aproximada para el estreno de la quinta temporada del show protagonizado por Úrsula Corberó, Itziar Ituño -quien contrajo el COVID-19 al igual que mucho otros miles de españoles-, Álvaro Morte, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente y Esther Acebo. Eso sí, en el mejor de los casos, los nuevos episodios podrían ver la luz en algún momento de 2021. En el peor, recién en 2022.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “LA CASA DE PAPEL”?

Aún no se tienen detalles de la quinta temporada, más allá de que continuará el atraco al Banco de España tras la muerte de Nairobi, la probable caída del Profesor y el último golpe de la resistencia.

¿Qué pasó al final de la cuarta temporada de “La casa de papel”? Luego que la inspectora Sierra hiciera todo lo contrario a lo acordado con Tamayo: confirmar ejecuciones, torturas y demás violaciones a los derechos humanos, se convierte en prófuga de la justicia. Pero Alicia no se queda de brazos cruzados y cambia de apariencia para ir tras su principal enemigo.

En tanto, el Profesor consigue que mineros asturianos caven un túnel desde un restaurante hasta la Audiencia Nacional, donde Raquel Murillo cuenta toda la verdad sobre su relación con Sergio y el plan para atracar el Banco de España, pero siempre de acuerdo con el plan París, que consiste en cansar a las autoridades con tecnicismos.

Mientras tanto, en el Banco de España, por el bien del plan, los atracadores se ven obligados a salvarle la vida a Gandía, el verdugo de Nairobi.

Cuando Arturito intenta hacerse el héroe y le arrebata el arma a uno de los atracadores, la infiltrada de la banda le dispara en la pierna para retomar el mando, al tiempo de saltar al escenario. Su nombres Manila, es la prima de Denver, además de una mujer transgénero.

Con Alicia Sierra pisándole los talones al Profesor, el plan París sigue su marcha para liberar a Lisboa. Los atracadores utilizan a Gandía para hacerle creer a la policía que el jefe de seguridad del gobernador está enfrentando a los delincuentes y que necesita un helicóptero para huir.

La cuarta temporada de “La casa de papel” termina con Raquel ingresando al banco por la azotea y reuniéndose con el resto de banda para jurar: “esta guerra la ganaremos por Nairobi”, y con Alicia dando con el paradero del Profesor. El pronóstico de aquí en adelante es reservado.

Por lo visto, la guerra está lejos de haber terminado. Los miembros de la banda no se van a dar por vencidos, sobre todo ahora que la memoria de Nairobi es su principal motivación. Sin embargo, no solo tienen a la policía en contra. También deberán lidiar con una descontrolada Alicia Sierra. Si como parte de la ley era un peligro, ¿cuánto daño podría causar ahora que actúa por su cuenta?

Alicia dio en tiempo récord con el paradero exacto del Profesor, a quien tiene contra las cuerdas. ¿Qué hará con él y cómo afectará a la banda? ¿Acaso Sergio tiene algún otro plan? Esta situación se parece a la que vivió el líder de la resistencia con Raquel en el pasado de “La casa de papel”, pero esa vez, el ladrón tenía el amor a su favor.

¿Cómo lograrán salir del Banco de España? Tokio y compañía no han dejado de repetir que el oro es la clave para ser libres, pero ¿podrán conseguirlo si el Profesor abandona el tablero?

La cuarta entrega de la serie de Netflix dejó varias interrogantes, que claramente se resolverán en la quinta temporada e, incluso, en la posible sexta parte. Por ejemplo, ¿cuál será el rol de Manila tras revelarse como la infiltrada entre los rehenes? ¿Qué pasará con Denver y Estocolmo? ¿Tokio y Río todavía tienen futuro?

