Las reacciones a la última película de Netflix, Misión de rescate, han sido variadas. Chris Hemsworth, su protagonista, ha tenido que luchar para impresionar a la crítica, situación común entre sus ex compañeros en las películas de los Avengers de Marvel.

Misión de rescate le ha permitido al actor australiano dar un paso al costado de su rol como Thor y ponerse en la piel del mercenario Tyler Rake. Sin embargo, las críticas a la producción de Netflix han sido menos amables que las otorgadas a las películas que Hemsworth protagonizó para Marvel, ¿por qué sucede esto?

Chris Hemsworth está en una serie llena de adrenalina en 'Tyler Rake' (Foto: Netflix)

CAMINO DURO PARA LOS AVENGERS

Queda por ver si el público tendrá una reacción más cálida ante Misión de rescate, pero la tibia recepción de los críticos a la película apunta a un problema mayor con el reparto de los Avengers fuera de Marvel. Pocos han tenido películas con éxito comercial y crítico desde que se alejaron de sus icónicos personajes como superhéroes.

“Dolittle” de Robert Downey Jr. fue un fracaso de crítica y audiencia: actualmente tiene un bajísimo 15% en Rotten Tomatoes, y la película le hizo perder mucho dinero a Universal. Al reciente remake de “Ghost in the Shell” con Scarlett Johansson no le fue mucho mejor. Incluso “Snowpiercer” de Chris Evans, que tuvo una mejor performance a nivel de crítica, no logró lo mismo en taquilla.

Robert Downey Jr. en Dolittle.





EL TALENTO NO ES PROBLEMA

Todos los antes mencionados son grandes actores. La actuación de Hemsworth en Misión de rescate es uno de los pilares de la película, mientras que Johansson fue nominada al Oscar por “Historia de un matrimonio”. Por su parte, el dos veces nominado al Oscar Robert Downey Jr. ya era una estrella de Hollywood mucho antes de Iron Man. Mientras tanto, Chris Evans demostró otra faceta en Knives Out y el amable Spider Man Tom Holland brilló en The Impossible el 2012. Entonces, ¿qué sucede?

Escena de Historia de un matrimonio, la película de Netflix con seis nominaciones al Óscar.

El encasillamiento juega su partido. Marvel hace éxitos de taquilla sólidos, y Hemsworth se ha convertido en sinónimo de Thor. El público, por su parte, no siempre está dispuesto a aceptar a sus superhéroes en nuevos roles. Pero esto ha sucedido siempre: la carrera en pantalla de Mark Hamill nunca despegó a pesar de encabezar Star Wars. Hamill interpretó a Luke Skywalker en seis películas repartidas en 42 años. Por su parte, Hemsworth apareció en siete películas como Thor en un lapso de solo ocho años: el superhéroe se ha convertido en parte de su identidad para el público.





MARVEL ENTRA EN LA ECUACIÓN

Marvel es también parte fundamental de esta realidad. A medida que Marvel fue creciendo y acaparando más compañías, gran parte del oxígeno de la industria del cine se fue con ellos. Los cines necesitan películas con grandes recaudaciones, lo cual deja cada vez menos espacio para películas de mediano y bajo presupuesto.

Para agravar el problema, una vez que trabajas para Marvel, es muy difícil rodar simultáneamente una película en otra franquicia: Men in Black International de Hemsworth y Dolittle de Downey Jr. son la muestra de que estar en una franquicia exitosa no garantiza formar otra.

Por la necesidad misma de expresión, grandes nombres también toman papeles en producciones pequeñas, pero que rápidamente van y vienen, como “Gifted” de Chris Evans y “The Judge” con Downey Jr. Ahora, esta realidad está llevando a los Avengers a moverse a la pantalla chica: Evans ahora promociona su próxima serie en Apple TV, Defending Jacob.

Chris Evans protagonizó el drama "Gifted".

En conclusión, todos los que interpretaron a los Avengers para Marvel son grandes actores que merecen otro tipo de papeles que exploten aún más su talento. Misión de rescate es buena, pero en última instancia, Hemsworth ha vuelto a hacer de un súperhumano.

¿HABRÁ UNA SEGUNDA PARTE DE “EXTRACTION”?

En una entrevista a Digital Spy, el director Sam Hargrave reveló que se había hablado de continuar el mundo de “Extraction” y que no necesariamente significaría en la producción de una secuela directa:

“Todos vamos a esperar para ver cómo reaccionan los fanáticos a la película. Y en base a eso, ha habido discusiones sobre diferentes historias que podrían tener lugar en diferentes momentos, tanto hacia adelante como hacia atrás en el tiempo”, explicó.

“Estamos esperando ver qué sucede y ver cómo está el apetito por estos personajes y por esta película. Y luego tomaremos nuestra decisión. Pero definitivamente ha habido discusiones sobre la ampliación de este mundo, seguro”.

Ahora, si bien muchos esperarían que la historia continúe para Tyler Rake, las declaraciones del director hacen evidente que sería mejor explorar historias alternativas o contar desde un inicio cómo consiguió su fama este soldado.

Lastimosamente, hacer un viaje al pasado restaría un poco de dramatismo a las aventuras del mercenario ya que todos sabrían que sobrevivió a la misma. Además, está el hecho de que vivió una cruda depresión en el futuro y (posiblemente) murió luego de una cruel batalla en una de sus más recientes misiones.

Finalmente, es necesario recordar que la historia de la película está basada en la novela gráfica “Ciudad”, una que escribió Ande Parks, Joe y Anthony Russo junto al artista Fernando León González. La continuación de esta novela podría también desarrollarse junto a otra película para expandir el universo de Tyler Rake o incluso hacer una producción complementaria para dar un contenido más variado a la franquicia.

Por ahora los fans solo tienen que esperar a que Netflix y los productores lleguen a un acuerdo para sus futuros planes, pero es más que seguro que se demorarán algunos años para concretar algo considerando el contexto actual de la pandemia por el COVID-19.

