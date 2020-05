Dirigida por Michael Scott a partir de un guion de David Golden, “Mentiras peligrosas” (“Dangerous Lies” en su idioma original) es un thirller de Netflix que sigue a Katie Franklin, una cuidadora que hereda una inmensa fortuna tras el fallecimiento del anciano al que cuidaba. Provocando que quede envuelta en una red de engaños y asesinatos.

Cuando ella decide mudarse a su nueva mansión junto a su marido, Adam, ambos descubren un cofre lleno de dinero y empiezan a investigar los secretos que se esconden tras el hallazgo. Sin embargo, eso los pondrá en peligro, para sobrevivir tendrán que cuestionar los motivos de todos los que la rodean, incluso de las personas que ama.

“Mentiras peligrosas” está disponible en Netflix desde el jueves 30 de abril de 2020 y tiene como protagonistas a Camila Mendes como Katie Franklin, Jessie T. Usher como Adam Kettner, Jamie Chung como Julia Byron-Kim, Cam Gigandet como Mickey Hayden, Sasha Alexander como el detective Chesler y Elliott Gould como Leonard. Pero, ¿dónde has visto antes a estos actores?

Mentiras peligrosas | Tráiler subtítulado

CAMILA MENDES (KATIE FRANKLIN)

Camila Mendes es una actriz estadounidense conocida por interpretar a Veronica Lodge en “Riverdale”, la serie juvenil de The CW, pero su primer trabajo como actriz fue un comercial para IKEA.

En 2018, hizo su debut cinematográfico en “The New Romantic”, que se estrenó en el SXSW Festival. En marzo de ese año, Mendes se unió al elenco de “The Stand-In” junto a Laura Marano y Matt Walsh. También participó en “The Perfect Date”, una cinta de Netflix.

JESSIE T. USHER (ADAM KETTNER)

Jessie T. Usher, Jr. es un actor estadounidense que inició su carrera interpretando a Cam Calloway en la serie “Survivor’s Remorse”. Antes de eso apareció en episodios de “Hannah Montana”, “The Mentalist” y “Criminal Minds”.

En 2014 apareció en la cinta de deportes “When the Game Stands Tall” y realizó la voz de un niño estadounidense en el documental “Teenage”. Dos años después protagonizó “Independence Day: Resurgence”.

JAMIE CHUNG (JULIA BYRON-KIM)

Antes de “Mentiras peligrosas”, Jamie Jilynn Chung se hizo conocida en el programa “The Real World”, desde entonces ha tenido pequeños papeles en cine y televisión, como Cordy Han en la serie “Days Of Our Lives”, empleada de un restaurante en “I Now Pronunce You Chuck and Larry”, y otros en “CSI: Nueva York”, “Veronica Mars” y en “Grey’s Anatomy”.

En 2010 interpretó a la hija de Rob Schnider en “Grown Ups”. En el 2011, fue Lauren en la película “The Hangover Part II” y en 2013 en “The Hangover Part III”. También fue Clarice Fong / Blink en la serie “The Gifted”.

CAM GIGANDET (MICKEY HAYDEN)

Cam Joslin Gigandet fue actor invitado en “CSI: En la escena del crimen” en 2003, más tarde apareció en series como “The Young and the Restless”, “Jack & Bobby” y “The O.C.”. En 2007, fue escogido para dar vida al villano de “Crepúsculo”.

También fue parte de Cintas como “Pandorum” (2009), “Never Back Down” (2008), Burlesque (2010), “Easy A” (2010), “The Roommate” (2011), “Priest” (2011), entre otras.

SASHA ALEXANDER (DETECTIVE CHESLER)

Sasha Alexander es una actriz conocida por su papel como agente Caitlin Todd en la serie “NCIS” de la CBS y como Maura Isles, médico forense en “Rizzoli & Isles”. Pero también ha participado en películas como, “La otra pareja” (2001), “Misión imposible 3” (2006), “Yes Man” (2008) y “Love Happens” (2009).

ELLIOTT GOULD (LEONARD)

Elliott Goldstein se convirtió en uno de los actores más prominentes de Estados Unidos cuando a principio de los años setenta representó a Trapper John en la película satírica “MASH”. Se hizo conocido en la década de 1970 al protagonizar varias películas de Hollywood. Fue nominado a los premios Óscar.