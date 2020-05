“Si superas” (“The Half of It” en su idioma original y “Conquista a medias” en España) es un drama de Netflix escrita y dirigida por Alice Wu. La película protagonizada por Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire y Collin Chou narra la historia de Ellie Chu, una joven incomprendida que vive con su padre en la apartada ciudad de Squahamish y hace trabajos para sus compañeros de instituto a cambio de dinero para poder pagar las facturas de su casa.

Un día, Paul Munsky le pide escribir una carta de amor para Aster Flores, una de las chicas más populares de la escuela, aunque al principio se niega termina aceptando y descubre que también se su amor secreto. Sin embargo, cuando el plan empezaba a funcionar da paso a un extraño triángulo amoroso entre Paul Aster y Ellie.

Si superas | Tráiler subtítulado de "The Half of It"

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SI SUPERAS”?

Cerca del final de “Si supieras”, luego de pasar un día entero con Ellie, Aster comprende que puede ser ella misma sin la presión de cumplir con las expectativas de nadie. Pero cuando ve a Paul intentando besar a Ellie prefiere mantenerse alejada de ella por un tiempo.

Poco después, los tres involucrados se reúnen en la iglesia y en medio de la propuesta de matrimonio de Trig, Ellie revela toda la verdad. Aster, visiblemente afectada, le da una bofetada a Paul y sale corriendo de la iglesia.

Al volver a casa, el padre de Ellie muestra otra actitud y alienta a su hija a inscribirse en la universidad que desee y no quedarse atrapa en Squahamish. Luego, Ellie busca a Aster para disculparse y ella admite que en parte siempre supo la verdad.

Ellie besó a Aster antes de dejar la ciudad (Foto: Netflix)

Antes de marcharse en su bicicleta, Ellie le roba un beso al que era su amor secreto y le promete que se verán en un par de años. Aster, por su parte, solo sonríe bobamente y se aleja. Ahora sabe que no tiene que escoger a nadie y se queda con su arte.

“Si superas” termina con el señor Chu recuperando el control de su vida y Ellie viajando para perseguir sus sueños. Mientras el tren de Ellie se aleja Paul corre a un lado para demostrarle su amor.

Paul descubrió que en realidad amaba a Ellie (Foto: Si supieras / Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE HALF OF IT”?

Aunque a lo largo de “The Half of It” el espectador se puede preguntar quién se quedará con quién, la nueva película de Netflix demuestra que a pesar de tratarse de una comedia romántica no sigue las mismas reglas. No se trataba de encontrar a alguien sino de encontrarse a uno mismo, de que lo personajes hallaran su integridad y autoestima dentro ellos mismos.

Gracias a Aster, Ellie acepta su homosexualidad y gracias a Paul descubre el valor de la amistad. Al final, ella decide expresar sus sentimientos sin esconderse detrás de nadie y ese mismo valor le permite buscar sus objetivos en la vida y continuar creciendo.

Por su parte, Paul también crece mucho, comprende lo que es el amor y lo que implica, pasa de “amar” a la chica popular de la escuela a desarrollar sentimientos por su mejor amiga. Por su parte, Aster comprende que puede ser ella misma.