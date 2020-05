“Si supieras” (“The Half of It” en su idioma original) está disponible en Netflix desde el viernes 1 de mayo de 2020 y sigue a Ellie Chu, una joven tímida y poco sociable que vive con su padre en la apartada ciudad de Squahamish. Ella hace trabajos para sus compañeros de instituto a cambio de dinero para poder pagar las facturas de su casa.

Todo marcha relativamente bien, hasta que un día, Paul Munsky le pide escribir una carta de amor para Aster Flores, una de las chicas más populares y guapas de la escuela. Al principio Ellie se niega, pero aceptar para pagar una deuda y a medida que interactúa con ella descubre que la ama. Provocando un extraño triángulo amoroso entre Paul, Aster y Ellie.

Los protagonistas de “Si supieras” son Leah Lewis como Ellie Chu, Daniel Diemer como Paul Munsky, Alexxis Lemire como Aster Flores, Wolfgang Novogratz como Trig Carson, Collin Chou como Edwin Chu y Becky Ann Baker como la Sra. Geselschap. Pero, ¿dónde viste antes a estos actores?

The Half of It | Tráiler de "Si supieras"

LEAH LEWIS (ELLIE CHU)

Leah Marie Liang Lewis es una joven actriz chino-estadounidense que participó en programas como, “Las nuevas aventuras de la vieja Christine” (2006), “Fred 3: Camp Fred” (2012), “Madison High” (2012), “Guía del jugador para casi todo” (2015), “Mejores amigos siempre” (2016), “The Good Doctor” (2018), “Station 19” (2019). Actualmente, interpreta a George Fan en “Nancy Drew” de The CW.

DANIEL DIEMER (PAUL MUNSKY)

Antes de dar vida a Paul Munsky en “Si supieras”, Daniel Diemer interpretó a Cole en la primera temporada de “Sacred Lies”. También apareció en la serie “El hombre en el castillo” y en las películas para televisión “Family Pictures” y “Emma Fielding: More Bitter Than Death”.

ALEXXIS LEMIRE (ASTER FLORES)

Aster Flores no es el primer papel de Alexxis Lemire, actriz de 23 años que empezó a trabajar en la industria de la actuación desde el 2016. Hizo su debut en “Lab Rats: Elite Force” de Disney XD, luego participó películas de televisión como “Truth or Dare” y “The Art of Murder”.

WOLFGANG NOVOGRATZ (TRIG CARSON)

Wolfgang Novogratz se dio a conocer con su interpretación de Drew en la película original de Netflix “Sierra Burgess Is a Loser”. Antes de eso apareció en la serie “9 by Design” y en la comedia de acción “Assassination Nation” como Dave.

Apareció como estrella invitada en un episodio del 2018 de la comedia “Grown-ish” y fue parte de la cinta “Nuestro último verano” de la popular plataforma streaming.

Wolfgang Novogratz interpreta a Trig Carson en "Si supieras" (Foto: Netflix)

COLLIN CHOU (EDWIN CHU)

Collin Chou es un artista marcial y actor estadounidense de ascendencia taiwanesa. El actor que interpreta al padre de Ellie en “Si supieras” es conocido por su papel de Seraph en las películas “The Matrix Reloaded” y “The Matrix Revolutions”. Chou ha coprotagonizado cintas de artes marciales junto a Jet Li, Donnie Yen y Sammo Hung. Entre ellas, “SPL: Sha Po Lang” (2005), “Fearless” (2006), y “Flashpoint” (2007).

Catherine Curtin interpreta a Colleen Munsky en "Si supieras" (Foto: Netflix)

BECKY ANN BAKER (SRA. GESELSCHAP)

Becky Ann Baker es conocida por su interpretación de Jean Weir en “Freaks and Geeks”, comedia dramática ganadora del Premio Emmy, así como por dar vida a Loreen Horvath en “Girls”, papel por el que recibió una nominación al Primetime Emmy.