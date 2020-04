Never Have I Ever (Yo nunca en castellano) ha llegado a Netflix para sumergirnos en el mundo adolescente de una manera fresca. Y, como toda nueva producción, trae consigo nuevo talento actoral, pieza clave en el éxito de la serie creada por Mindy Kailing y Lang Fisher.

Rompiendo el molde de las series del despertar adolescente, Never Have I Ever nos presenta a Devi, una joven estadounidense de origen indio que a pesar de conseguir muy buenas notas, tiene problemas para socializar debido a su ambición y mal genio.





Así, Devi pide a los dioses cambiar esto y todo lo malo que sucedió el año anterior. Lo primero que pide es poder asistir a las fiestas que organizan sus compañeros de clase y declinar invitaciones a tomar alcohol y drogas, así como, conseguir por fin, un novio que según ella, tanto quiere. ¿Pero quién la acompaña en esta aventura? Aquí te decimos quiénes son los personajes de Yo nunca.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “NEVER HAVE I EVER (YO NUNCA)”?

La producción de Netflix tiene mucho talento fresco que de seguro dará que hablar de ahora en adelante. Con una muy probable segunda temporada y la crítica a su favor, Never Have I Ever tiene para largo. Así que anda acostumbrándote a estos rostros.

MAITREYI RAMAKRISHNAN ES DEVI VISHWAKUMAR

Este es el primer papel televisivo de Maitreyi Ramakrishnan, el cual obtuvo después de vencer a otras 15 mil chicas que aspiraban por el papel. Tiene 18 años y es natural de Mississagua, Canadá.

Una publicación compartida por Maitreyi Ramakrishnan (@maitreyiramakrishnan) el 6 de Mar de 2020 a las 3:06 PST

"Devi es valiente, atrevida y tiene mucha actitud. Ella quiere estar allí para sus amigos, a pesar de que no es la mejor. Y trata de ser la mejor hija que ella puede ", dijo Maitreyi Ramakrishnan a la revista Seventeen. “Ella está tratando de descubrir quién es ella mientras sobrevive a la escuela secundaria. Creo que es genial que Devi pueda pasar por todo eso con un grupo de amigos increíble a su alrededor”, añade.

RAMONA YOUNG COMO ELEANOR

“Eleanor es una actriz de teatro. Es ambiciosa con sus planes artísticos. Eleanor ama a sus amigos y es muy elegante. Ojalá fuera tan elegante como Eleanor en la vida real”, confesó Ramona Young.

A sus 21 años, la actriz estadounidense ya ha participado de proyectos como Blockers, Z Nation, The Real O’Neals, Santa Clarita Diet y Legends of Tomorrow.

LEE RODRIGUEZ ES FABIOLA

“Fabiola puede resultar algo incómoda. Es una amiga muy cariñosa y amorosa con Devi y Eleanor. Le gusta salir con sus compañeros de equipo de robótica. Fabiola es gay, pero no lo sabe al comienzo de la temporada hasta que conoce a una hermosa chica y comienza a enamorarse”, dice Lee Rodriguez.

¿Su rostro se te hace familiar? Pues Lee Rodriguez, de apenas 20 años, apareció anteriormente en producciones como “Class of Lies” interpretando a Bea, y “Grown-ish”, serie de ABC en el que dio vida a Naomi.

DARREN BARNET COMO PAXTON HALL-YOSHIDA

Darren Barnet tiene 29 años y hace poco lo vimos interpretar una versión joven de Jack en la exitosa serie This is us. También ha tenido roles en Agents of S.H.I.E.L.D. y en la película Instakiller.

En Never Have I Ever interpreta a Paxton, el típico adolescente deportista sexy de la secundaria Sherman Oaks. Es una gran estrella de la natación y, obviamente, es el más popular de la escuela. Devi está perdidamente atraída por él y se ha puesto como misión acostarse con él

JAREN LEWISON ES BEN GROSS

Este es el primer papel importante del veinteañero Jaren Lewison en televisión. Anteriormente apareció en películas como Tag y 90 Feet from Home.

En Yo nunca interpreta a Ben, el mayor contrincante académico de Devi. Ben es un nerd rico y solitario. A pesar de tener todo lo que podría desear en la vida, está buscando algunas conexiones más profundas.

RICHA MOORJANI ES KAMALA

Su rol en Never Have I Ever es el primero de gran importancia que tiene en TV. Anteriormente trabajó con la creadora de la serie, Mindy Kaling, en The Mindy Project como Geeta.

En Yo nunca, Richa Moorjani (29) es Kamala, la prima mayor y más sexy de Devi. Ella se queda con su familia mientras estudia en la universidad. A pesar de la actitud tradicional de su familia hacia el matrimonio y el trabajo, ella espera crear su propio futuro lejos de sus presiones.

POORNA JAGANNATHAN ES NALINI VISHWAKUMAR

Nalini es la madre sobreprotectora y tradicional de Devi. Después de perder a su esposo, lidia con la rebeldía de Devi y hace todo lo posible para permitirle expresarse, mientras sigue las tradiciones.

Poorna Jagannathan (47), natural de Túnez, ha tenido varios papeles importantes, incluidos los papeles principales en The Night Of y Gypsy. A la par de Never Have I Ever, también aparece en Defending Jacob de Apple TV.

SENDHIL RAMAMURTHY ES MOHAN VENKATESAN

El padre de Devi murió justo antes de que comience la serie, pero Mohan supo cómo llenar ese vacío. Siempre tuvo una visión positiva de todo y disfrutó de mudarse de India a América.

El estadounidense Sendhil Ramamurthy (45) ha tenido varios papeles importantes en TV, incluyendo apariciones en The Flash, New Amsterdam y Reverie.

Y EL NARRADOR ES... JOHN MCENROE

John McEnroe (70) es un ex tenista profesional y comentarista deportivo nacido en Alemania. En su carrera, ha ganado varios títulos de Grand Slam tanto en individuales como en dobles. Es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “YO NUNCA”?

En el último episodio de “Yo nunca”, Devi se muda a casa de Ben después de una fuerte discusión con su madre al no querer mudarse a la India. Durante el desayuno Ben le sugiere a su nueva huésped disculparse con su madre o iniciar los trámites para “emanciparse”.

Cuando Nalini intenta convencer a su hija de venir con ella y su prima, Kamala a esparcir las cenizas de su padre en su cumpleaños, Devi cree que solo intenta manipularla, así que se niega a caer en su juego.

Luego de distanciarse de sus mejores amigas, Devi trata de pasar más tiempo con Paxton, pero él se muestra distante desde el beso que se dieron, aunque más tarde su hermana menor le hace ver que se está comportando como un idiota.

En tanto, Ben le explica que no hablaba en serio sobre la emancipación y reúne sus mejores amigas para que la convenzan de no perderse ese momento especial para su familia. Devi se reconcilia con Fabiola y Eleanor, y acepta que Ben la lleve.

Con ayuda de John McEnroe, Devi se disculpa con su madre y juntas arrojan las cenizas de Mohan al mar. La primera temporada de “Yo nunca” termina con Devi y Ben dándose un beso.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL “YO NUNCA” PARA UNA TEMPORADA 2?

A pesar de que Netflix aún no ha renovado la serie para una segunda temporada todo apunta a que la historia de Devi continuará. El final de la primera entrega dejó algunas historias inconclusas, por ejemplo, Paxton fue a buscar a Devi y aunque no la encontró le dejó un confuso mensaje de voz.

¿Nalini insistirá en vender la casa y volver a la India? ¿Kamala seguirá con los planes de matrimonio? ¿Devi logrará entrar a la universidad que desea? ¿Existirá un triángulo amoroso entre Paxton, Devi y Ben? ¿Qué pasará con la familia Vishwakumar? Son algunas de las preguntas que quedaron pendientes.

Hasta el momento, “Yo nunca” ha obtenido críticas positivas, así que una segunda temporada es algo muy probable. En Rotten Tomatoes, la serie tiene una aprobación del 100% basada en 18 reseñas, con una calificación promedio de 7.8 / 10, mientras que en Metacritic tiene un puntaje promedio ponderado de 82 de 100 basado en 14 revisiones.

¿“YO NUNCA” TENDRÁ TEMPORADA 2?

El gigante del streaming aún no realizado ningún anuncio sobre el futuro de “Yo nunca”, pero por lo visto en el último episodio, donde Devi busca un escape luego de pelear con su madre debido a las malas noticias y el cumpleaños de Mohan ofrece la oportunidad de un cierre y de nuevos comienzos, la historia de Devi podría continuar.

Todavía hay preguntas pendientes sobre el futuro de la familia Vishwakumar, por ejemplo, Nilani evaluaba la decisión de trasladar a la familia a la India mientras Devi busca universidades, y parecía surgir un triángulo amoroso entre Devi, Ben y Paxton.

Aún es pronto para una respuesta oficial de Netflix, ya que suele tomarse al menos seis semanas para evaluar la respuesta de la audiencia y aunque no comparte dichas cifras si las toma en cuenta a la hora de renovar o cancelar una ficción.

En Rotten Tomatoes, la serie tiene una aprobación del 100% basada en 18 reseñas, con una calificación promedio de 7.8 / 10, mientras que en Metacritic tiene un puntaje promedio ponderado de 82 de 100 basado en 14 revisiones, lo que da grandes esperanzas a una segunda temporada de “Yo nunca”.

Por lo pronto solo queda esperar la confirmación, aunque considerando la pandemia que afecta al mundo es probable que la respuesta tarde en llegar, y si se renueva el rodaje de los nuevos episodios no empezarían pronto.

