“The Head” fue anunciada y WarnerMedia Entertainment Networks dio la fecha de estreno y lanzó el avance de la nueva producción original de HBO Asia, producida en asociación con Hulu Japan y THE MEDIAPRO STUDIO, presentando como uno de sus máximos intérpretes a Álvaro Morte. Este actor ya es reconocido internacionalmente gracias a su interpretación de “El profesor” en “La Casa de Papel”, serie que obtuvo un éxito internacional bastante grande y ahora le ha dado la oportunidad de participar en esta nueva serie de renombre internacional que fue presentada en Tenerife.

La serie “The Head”, consta de seis episodios de una hora, sigue los eventos en una estación de investigación internacional en la Antártida después de los largos y oscuros meses de invierno, cuando el comandante regresa para encontrar a la mayoría de los científicos asesinados.

La serie se filmó en un estudio de dos mil metros cuadrados en Tenerife, España, donde se erigió el conjunto especialmente diseñado de la estación de investigación Polaris VI donde se desarrolla la mayor parte de la acción.

Fue reproducida a escala real, basada en información sobre el diseño y el funcionamiento de este tipo de instalaciones científicas, que permitieron a los corredores del espectáculo filmar tomas largas de los personajes deambulando dentro de la estación con total autenticidad.

El equipo de producción también viajó a los paisajes escarpados de Islandia para filmar los exteriores de la serie, aunque la mayor parte de la historia se desarrolla dentro de la estación polar, lo que proporciona una sensación particular de encapsulación.

“The Head” se presentó en una sesión de foro en Series Mania en 2017, un prestigioso festival internacional en Francia, y generó un enorme interés entre los representantes de la industria de medios y entretenimiento.

SINOPSIS DE LA SERIE “THE HEAD”

“The Head” es un thriller de supervivencia ambientado en la estación polar internacional Polaris VI en la Antártida durante sus largos y oscuros meses antárticos, envuelto por el frío, el viento y las vastas extensiones de hielo.

Un grupo selecto de científicos de diferentes países están a cargo de mantener operativa la base durante las largas noches polares. Pero en pleno invierno, la estación deja de comunicarse de repente con el mundo exterior. Con diálogos en inglés y danés, la historia de suspenso se desarrolla durante episodios de seis horas y está dirigida por Jorge Dorado (“The Pier”, “Mindscape”).

Según la página oficial de la serie, esta es la sinopsis oficial:

“Una cabeza humana aparece en Polaris VI, una base de investigación internacional en la Antártida, que desencadena una serie de eventos que inundan la base. The Head es un misterioso asesinato que no se parece a ningún otro, un thriller de supervivencia ambientado en el lugar más remoto de la Tierra. Una caja de rompecabezas que se desarrollará en tres líneas de tiempo separadas, contadas a través de los testimonios contradictorios de los últimos dos supervivientes de una misión antártica. El público tendrá que decidir qué sucedió realmente en la estación Polaris VI y en quién pueden confiar, para desvelar los misteriosos ojos preservados por el hielo.”

TRAILER “THE HEAD”

FECHA DE ESTRENO “THE HEAD”

Se estrenará en 30 mercados el 12 de junio y estará disponible en 15 idiomas. HBO Asia se lanzará en Japón y el sudeste asiático, Nordic Entertainment Group (NENT Group) se lanzará en Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia, y OrangeTV se lanzará en España. El programa ha sido adquirido recientemente por la plataforma de transmisión brasileña Globoplay, donde se estrenará en los próximos meses.

ELENCO DE LA SERIE

El elenco internacional “The Head” incluye a los siguientes actores ya conocidos por su trayectoria en el cine y la televisión:

Tomohisa Yamasa (“Code Blue”)

John Lynch (“The Terror”)

Katherine O’Donnelly (“Mary Queen of Scots”)

Alexandre Willaume (“Under the Surface”, “Tomb Raider”)

Laura Bach (“Sprinter Galore”)

Sandra Andreis (“La chica del dragón tatuado”)

Amelia Hoy (“Killing Eve”)

Chris Reilly (“Allied”, “Everest”)

Richard Sammel (“Inglorious Bastards“)

Álvaro Morte (“La casa de Papel”)

Tom Lawrence (” El Rey”, “La Corona”)

ÁLVARO MORTE EN “THE HEAD”

La revista “HOLA” cubrió la rueda de prensa de la serie en la Isla Canaria y el Áctor dio detalles sobre su nuevo papel en la serie

El propio Álvaro Morte aseguró que dará vida a “un personaje completamente distinto a lo que he venido haciendo en La casa de papel y El embarcadero”. En esta ocasión, se meterá en la piel de Ramón, un cocinero a quien define como a “un tipo tosco”. El famoso “Profesor” aseguraba que fue Dorado, durante el rodaje de El Embarcadero quien le propuso aceptar este papel, algo que no dudó “porque me apetecía mucho hacer algo en inglés y probar si era capaz de defender un papel en inglés a este nivel tan grande”, comenta sobre su trabajo en esta serie, grabada con diálogos en inglés y danés.

Y aunque afirma que su papel no será de protagonista, asegura que le esta sirviendo mucho para aprender a nivel interpretativo.

