La segunda temporada “Halo” llega a su fin el 21 de marzo de 2024 y cerrará con la última batalla entre el Covenant, el Jefe Maestro y las fuerzas del UNSC. Antes de conocer lo que sucederá con los soldados Spartan, Makee, Cortana, el coronel Ackerson, la Dra. Catherine Halsey, Margaret Parangosky, Kwan y otros personajes de la serie de Paramount+ basada en la franquicia de videojuegos del mismo nombre, los fans ya preguntan por una segunda entrega. Por eso, te comparto lo que se sabe sobre una nueva tanda de episodios de la ficción desarrollada por Kyle Killen y Steven Kane.

El octavo episodio del programa de ciencia ficción protagonizado por Pablo Schreiber se titula “Halo”, fue dirigido por Dennie Gordon y continuará inmediatamente después que el Jefe Maestro recupera su armadura, Ackerson es arrestado por órdenes de Parangosky y John llega al anillo del Halo. ¿Cuál será el desenlace de la temporada que adapta el icónico Fall of Reach?

“Halo” fue renovada para una segunda entrega incluso antes del estreno de los primeros capítulos de la serie dirigida por Otto Bathurst, Jonathan Liebesman, M. J. Bassett, Roel Reiné y Jet Wilkinson. No sucedió lo mismo con la tercera temporada, pero no significa que Paramount no le dará luz verde a unos nuevos episodios.

¿Qué pasará con Margaret Parangosky (Shabana Azmi) en el último episodio de la temporada 2 de "Halo"? (Foto: Paramount+)

“HALO”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Paramount+ no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la exitosa serie, pero todo parece indicar que la historia del Jefe Maestro John continuará en una nueva entrega. Entre otras cosas, porque la segunda temporada consiguió mejores críticas que su predecesora, un 89% en Rotten Tomatoes.

De acuerdo con Forbes, una tercera temporada de “Halo” podría adaptar los eventos de “Combat Evolved”, ya que tiene lugar en el Anillo Halo, al que llegaron John, la UNSC y el Covenant en el penúltimo episodio de la segunda entrega. No obstante, una de las cosas que juega en contra de la renovación es lo extremadamente costoso que resultan los sus efectos visuales de la serie.

Anteriormente, en conversación con Collider, el productor ejecutivo Kiki Wolfkill admitió que tienen un plan “más allá de la temporada 2″. “Siempre tienes que asumir lo mejor, ¿verdad? Y quieres escribir con esa visión a largo plazo en mente. Entonces, definitivamente hay una historia más allá de la temporada 2. Nos encantaría poder explorar”.

Por su parte, el showrunner David Wiener contó que tienen “muchos” planes para posibles temporadas futuras y que están “[dejando] puertas para abiertas”, en caso de que la serie sea retomada:

“Creo que si eres fiel a la historia, al final querrás dejar puertas por las que atravesar. Tenemos muchas. Es un mundo tan enorme. Hay mucho del legado, de la tradición, pero también, cada solución trae consigo sus propios problemas al final de la temporada, y creo que es un gran trampolín. Espero que tengamos la oportunidad de hacer más. Esa es totalmente la intención. Piensa en ello. Mentiría si dijera que no”.

¿Qué pasará con el Jefe Maestro John en una tercera temporada de la serie "Halo"? (Foto: Paramount+)

¿CÓMO VER EL EPISODIO 8 DE LA TEMPORADA 2 DE “HALO”?

El octavo y último episodio de la temporada 2 de “Halo” se estrenará en Paramount+ el jueves 21 de marzo de 2024 a las 3:00 am. (Hora del Este) en Estados Unidos.