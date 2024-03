El final de la segunda temporada de “Halo” puede que me haya dejado muchas preguntas de cara a una tercera edición, pues parece que existe una gran cantidad de puntos han quedado sin resolverse, por lo que habrá que esperar los nuevos capítulos. Uno de los grandes misterios gira en torno a la doctora Catherine Halsey (Natascha McElhone), quien está en grave peligro por culpa de The Flood.

Este parásito parece que se ha convertido en el principal enemigo de la humanidad y podría dejar sin ser vivo a todo el universo, por lo que todos deben enfocar sus esfuerzos a destruirlo, aunque eso parece que será muy complicado, ya que, en teoría, no hay forma de cómo detener su masificación, así que la vida de la bióloga ahora pende de un hilo y ahora te explicaré qué le pasó y por qué es tan preocupante su situación.

¿QUÉ LE PASÓ A LA DOCTORA HALSEY EN EL FINAL DE LA TEMPORADA?

En el séptimo episodio de la temporada, Halsey, Miranda y Kwan Ha pudieron abrir una puerta que, sin pensarlo, las encaminó al planeta Onyx, pero en el camino vieron el cuerpo muerto de alguien que parecía ser humano mientras sostiene una especie de dispositivo, el cual se lo llevan consigo.

Al regresar a su base, ese dispositivo es abierto y de él se desprenden varias partículas del ADN de The Flood, infectando a varios humanos, quienes al final pierden la vida. Es más, se puede decir que ha producido una enorme cantidad de pérdidas en el último capítulo y que seguramente será protagonista de la tercera temporada.

Sin embargo, hubo un incidente que nadie se lo esperaba. La doctora le revela a Miranda que ha sido infectada por The Flood, generando una enorme preocupación.

La doctor Catherine Halsey fue infectada por The Flood en el último capítulo de la segunda temporada de "Halo" (Foto: Paramount+)

¿QUÉ MEDIDAS SE TOMARON PARA INTENTAR SALVARLA?

Miranda, con la finalidad de salvar a la doctora Halsey, toma la decisión de ingresarla a una máquina criogénica sin saber qué sucederá, pero con la esperanza de que se detenga el avance de The Flood dentro de su organismo y así ganar tiempo mientras se halla una forma de currarla de la infección.

Antes de ser ingresada a tal cámara, la bióloga no se muestra muy aterrada por los riesgos que puede sufrir, sino que en cierto punto está emocionada debido a que su profesión es también su vocación y está muy deseosa de conocer qué es lo que sucede con la infección, sin importar que por eso pueda morir.

Con todo lo que se viene en la tercera temporada, es un misterio si la doctora sobrevive o no. Sin embargo, me animo a decir que tendrá alguna participación en los nuevos capítulos, ya sea apariciones efímeras o secundarias o de mayor protagonismo. Digo esto porque, si no fueran a usarla en la continuación de la historia, hubiera muerto por la infección.