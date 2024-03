La temporada 2 de “Halo” llegó a su fin el jueves 21 de marzo del 2024, con el lanzamiento del episodio “Halo”, dirigido por Dennie Gordon y escrito por David Wiener. Así, pudimos conocer lo que pasó con el elenco de personajes liderado por el Jefe Maestro John-117 y la emocionante trama de la serie de Paramount+. Pero, si llegaste a esta nota, quizá es porque te quedaste con alguna duda sobre el desenlace del capítulo. Por ello, en las siguientes líneas, te presento el final explicado (ending explained) de la season 2 de la ficción. ¡Presta atención!

Vale precisar que esta adaptación televisiva de la famosa franquicia de videojuegos de 343 Industries está protagonizada por Pablo Schreiber, Shabana Azmi, Natasha Culzac y Olive Gray.

Así, en la segunda entrega de la producción, el Jefe Maestro John-117 no puede evitar la sensación de que su guerra está a punto de cambiar y arriesga todo para demostrar lo que nadie más creerá: que el Covenant se está preparando para atacar la mayor fortaleza de la humanidad.

Entonces, con la galaxia al borde del abismo, nuestro protagonista se embarca en un viaje para encontrar la clave para la salvación de la humanidad o su extinción.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Halo” - Temporada 2:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “HALO” - TEMPORADA 2?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la segunda entrega de “Halo”, vemos a Miranda revisando el artefacto que encontró en el antiguo laboratorio de Halsey. No obstante, sin imaginarlo, propaga una entidad parasitaria conocida como The Flood. ¿El resultado? Todos aquellos que se contagian terminan convertidos en criaturas salvajes similares a un zombi, al más puro estilo de “The Last of Us”.

Por otro lado, John-117 logra salvar a Cortana y se ve obligado a realizar un aterrizaje forzoso en el anillo de Halo, donde se encuentra con Makee e Inquisidor.

Lamentablemente, Kai se sacrifica en batalla y Soren, por su parte, logra salvar a Ackerson y Kessler. Por desgracia, su esposa Faera descubre que está infectada por The Flood, así que no continúa en la lucha y anima a Soren a seguir adelante.

La Dra. Halsey también se contagia, al igual que Halsey. Sin embargo, Miranda logra salvar a su madre y conservar su cuerpo para detener el progreso de la infección.

Asimismo, observamos a Kwan Ha conocer a La Madre por primera vez, identificándola como la descendiente de un grupo de protectores que pueden controlar a The Flood.

Yerin Ha interpreta a Kwan Ha en el final de la temporada 2 de la serie "Halo" (Foto: Paramount)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “HALO” - TEMPORADA 2?

Tras una emocionante batalla, John-117 consigue vencer a Inquisidor y, finalmente, lo mata. Entonces, Makee ingresa al edificio Forerunner que tenían frente a ellos y le dice a nuestro protagonista que “lo único que queda es empezar de nuevo”.

John se niega a permitírselo, pero observa otro edificio emerger a la distancia y a una flota Covenant acercándose hacia donde él se encuentra.

La temporada 2 de la serie de Paramount+ culmina revelando que el Jefe Maestro estaba hablando, en realidad, con 343 Guilty Spark.

Como saben los fans del videojuego original, este también es conocido como El Monitor o El Oráculo y resulta ser el cuidador del anillo Halo.

Cabe resaltar que la IA le advierte a John que algo lo acecha: “Está despierto porque estás aquí. Estás aquí porque está despierto (...) Ha estado allá abajo todo este tiempo. Esperando a conocerte. En la oscuridad. Estaré observando...”, señala.

En ese sentido, se espera que 343 Guilty Spark cumpla un rol clave en una eventual tercera entrega de la producción. ¿Te gustaría verla?

343 Guilty Spark, personaje de los videojuegos originales, aparece en el último episodio de la temporada 2 de la serie "Halo" (Foto: Paramount)

VIDEO RELACIONADO

Splitgate es un divertido videojuego de disparos en primera persona desarrollado por '1047 Games' y lanzado en el 2019 pero recién este año se ha vuelto popular debido a que combina los conceptos de clásicos títulos como Portal, Quake y Halo en un solo juego. (Fuente: IGN)