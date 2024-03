La serie coreana “Queen of Tears” (en español: “La reina de las lágrimas”) es una de las alternativas más interesantes del catálogo de Netflix para aquellos amantes de las comedias románticas y de las historias de amores que parecen imposibles. Además, es la opción perfecta para los fans de las estrellas Kim Soo-hyun y Kim Ji-won, quienes lideran el elenco. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes de la producción? Pues, en esta nota, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Presta atención!

Vale precisar que la ficción está dirigida por Jang Young-woo y Kim Hee-won. Además, si bien se estrenó el pasado 9 de marzo en Estados Unidos, llega el sábado 23 de marzo del 2024 a Latinoamérica.

Según la sinopsis oficial de Netflix, en este show, “la reina de las tiendas departamentales y el príncipe de los supermercados transitan una crisis conyugal. Pero, de repente, el amor vuelve a florecer”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Queen of Tears”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “QUEEN OF TEARS”?

1. Kim Soo-hyun como Baek Hyun-woo

Si quieres saber quién es quién en la serie de Netflix, debemos empezar con uno de los protagonistas: Baek Hyun-woo, el director jurídico del conglomerado minorista Queens Group. A diferencia de su millonaria esposa, él nació en una zona rural y se hizo abogado tras licenciarse en la Universidad Nacional de Seúl.

El actor que lo interpreta es Kim Soo-hyun, a quien también hemos visto en producciones como “El gran golpe”, “Está bien no estar bien”, “Mi amor de las estrellas” y “Secretly, Greatly”.

En "Queen of Tears", Kim Soo-hyun interpreta a Baek Hyun-woo (Foto: Netflix)

2. Kim Ji-won como Hong Hae-in

Hong Hae-in, por otro lado, es la directora ejecutiva de Queens Group. Ella es una heredera que debe trabajar para reconstruir la relación que alguna vez tuvo con su esposo.

La estrella que le da vida al personaje es Kim Ji-won. En su filmografía, se encuentran títulos como: “El extraño”, “Mr. Sunshine”, “Herederos” y “Descendientes del sol”.

Kim Ji-won interpreta Hong Hae-in en la serie “Queen of Tears” (Foto: Netflix)

3. Park Sung-hoon como Yoon Eun-sung

Yoon Eun-sung es un antiguo analista de Wall Street y famoso inversor que empieza a entablar relación con la familia Queens.

Está interpretado por Park Sung-hoon, también integrante de los elencos de “La gloria”, “Gonjiam: Hospital maldito”, “El legado” y “El juego del calamar 2″.

Park Sung-hoon interpreta a Yoon Eun-sung en la serie “Queen of Tears” (Foto: Netflix)

4. Kwak Dong-yeon como Hong Soo-cheol

Hong Soo-cheol, por su parte, es el hermano menor de Hong Hae-in y un ejecutivo de Queens Group. El artista que asume este papel es Kwak Dong-yeon, reconocido por su trabajo previo en “Vincenzo”, “Moonlight Drawn by Clouds”, “Moonlight Drawn by Clouds” y “La belleza de Gangnam”.

Kwak Dong-yeon interpreta a Hong Soo-cheol en la serie “Queen of Tears” (Foto: Netflix)

5. Lee Joo-bin como Cheon Da-hye

Cheon Da-hye es la bella y elegante esposa de Hong Soo-cheol. Está interpretada por Lee Joo-bin, famosa por proyectos como “La casa de papel: Corea”, “Batalla de amor”, “The Tale of Nokdu” y “Sunbae, Don’t Put on That Lipstick”.

Kwak Dong-yeon interpreta a Hong Soo-cheol en la serie "Queen of Tears". En esta instantánea, está junto a Lee Joo-bin. Ella es la actriz que le da vida a Cheon Da-hye, su esposa (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Queen Of Tears”:

Kim Kap-soo como Hong Man-dae, el abuelo de Hae-in y presidente del Grupo Queens.

el abuelo de Hae-in y presidente del Grupo Queens. Lee Mi-sook como Mo Seul-hee, la pareja de Man-dae.

la pareja de Man-dae. Jung Jin-young como Hong Beom-joon, el padre de Hae-in y vicepresidente del Grupo Queens.

el padre de Hae-in y vicepresidente del Grupo Queens. Na Young-hee como Kim Sun-hwa, la madre de Hae-in.

la madre de Hae-in. Kim Jung-nan como Hong Beom-ja, la tía contundente y feroz de Hae-in.

la tía contundente y feroz de Hae-in. Koo Si-woo como Hong Geon-woo, hijo de Soo-cheol y Da-hye.

hijo de Soo-cheol y Da-hye. Jeon Bae-soo como Baek Doo-kwan, el padre de Hyun-woo.

el padre de Hyun-woo. Hwang Young-hee como Jeon Bong-ae, la madre de Hyun-woo.

la madre de Hyun-woo. Kim Do-hyun como Baek Hyun-tae, el hermano mayor de Hyun-woo.

el hermano mayor de Hyun-woo. Jang Yoon-joo como Baek Mi-sun, la hermana mayor de Hyun-woo.

la hermana mayor de Hyun-woo. Kim Dong-ha como Baek Ho-yeol, el hijo de Hyun-tae.

el hijo de Hyun-tae. Kim Young-min como Young Song

Park Jung-pyo como Choon Shik

Shim Woo-sung como Park Sung-hoon

Park Sung-yeon como Bang Mi

Lee Soo-ji como Bang Shil

Lee Ji-hye como Hyun Jung

Kim Joo-ryoung como Grace Ko

Yoon Bo-mi como la secretaria Na

Moon Tae-yoo como Kim Yang-ki

Jung Ji-hwan como el secretario de Hyun-woo

Oh Jung-se como un psiquiatra

Sebastian Roché como el doctor Braun

Im Chul-soo

Ko Kyu-pil

Heo Tae-hee

Song Joong-ki

Hong Jin-kyung

Cho Se-ho

Nam Chang-hee

