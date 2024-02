“Tokyo Vice” está de regreso. La famosa serie de HBO Max vuelve a las pantallas con su temporada 2, para alegría de todos los fanáticos que esperaban la continuación de la historia desde hace un buen tiempo. En ese sentido, quizá te gustaría conocer la fecha y hora de estreno de cada capítulo de la season 2. Por ello, a continuación, te presento su guía de episodios.

Vale precisar que la producción fue creada por J. T. Rogers, basándose en los hechos reales registrados en el libro “Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan” del periodista Jake Adelstein.

Así, la segunda temporada nos adentra en el submundo criminal de la ciudad de Tokio, mientras Adelstein (Ansel Elgort) se da cuenta de que su vida y la de sus allegados corren un terrible peligro.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Tokyo Vice 2”:

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “TOKYO VICE” - TEMPORADA 2?

La temporada 2 de la serie de HBO Max se compone de 10 episodios en total, programados para estrenarse entre el 8 de enero y el 4 de abril del 2024.

Estos cuentan con los libretos de los guionistas J. T. Rogers, Brad Caleb Kane, Taro Greenfeld, Francine Volpe, Ashley M. Darnall, Adam Stein, Annie Julia Wyman, Joshua Kaplan, Arthur Phillips y Jennifer Silverman.

GUÍA DE EPISODIOS DE “TOKYO VICE” - TEMPORADA 2

HBO Max confirmó que la segunda temporada de “Tokyo Vice” arranca con el estreno de sus dos primeros episodios. Así, los capítulos se lanzan de acuerdo a la siguiente programación:

Episodio 1: jueves 8 de febrero del 2024

Episodio 2: jueves 8 de febrero del 2024

Episodio 3: jueves 15 de febrero del 2024

Episodio 4: jueves 22 de febrero del 2024

Episodio 5: jueves 29 de febrero del 2024

Episodio 6: jueves 7 de marzo del 2024

Episodio 7: jueves 14 de marzo del 2024

Episodio 8: jueves 21 de marzo del 2024

Episodio 9: jueves 28 de marzo del 2024

Episodio 10: jueves 4 de abril del 2024

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE “TOKYO VICE” - TEMPORADA 2?

Si bien no hay una confirmación oficial, se especula que los capítulos “Tokyo Vice 2” llegarán al streaming desde las primeras horas de su día de lanzamiento. Es decir, a las 3:00 am. (ET) / 12:00 am. (PT).

Horario según países:

México: 2 am.

Guatemala: 2 am.

Honduras: 2 am.

El Salvador: 2 am.

Nicaragua: 2 am.

Costa Rica: 2 am.

Perú: 3 am.

Colombia: 3 am.

Panamá: 3 am.

Ecuador: 3 am.

Venezuela: 4 am.

Bolivia: 4 am.

República Dominicana: 4 am.

Puerto Rico: 4 am.

Paraguay: 5 am.

Chile: 5 am.

Argentina: 5 am.

Uruguay: 5 am.

España: 9 am.

¿CÓMO VER “TOKYO VICE” - TEMPORADA 2?

Para disfrutar de la temporada 2 de la serie “Tokyo Vice”, solo necesitas contar con una suscripción activa al servicio de streaming HBO Max. Recuerda que la plataforma también alberga la primera entrega de la producción.

Ansel Elgort es la figura central del póster de la temporada 2 de "Tokyo Vice", serie de suspenso y drama criminal (Foto: HBO)

