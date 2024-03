CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el quinto episodio de la segunda temporada de “Halo”, serie de Paramount+ basada en la franquicia de videojuegos del mismo nombre, los supervivientes del ataque del Covenant luchan por recuperarse de la caída del Reich y las muertes de sus seres queridos, lo que incluye al capitán Jacob Keyes, Danilo, Louis y Vannak. Además, en el desolado planeta de Aleria, John (Pablo Schreiber) se enfrenta a una pérdida sin precedentes, mientras que Soren y Laera buscan a su hijo desaparecido.

Aunque Makee evitó que Var’ Gatanai asesine al Jefe Maestro, él y su equipo aún no estaban fuera de peligro. De hecho, ‘Aleria’ (2x05) empieza con John, Soren, Riz y Halsey acorralados por el enemigo. Sin sus armaduras y otras armas, ellos no tienen oportunidad contra el Brute, pero se salvan gracias a la llegada de la nave de Soren, pilotado por su esposa Laera y Kwan Ha disparando un cañón contra el Brute.

Cuando todas están a bordo, Riz regresa por el cuerpo de Vannak. En tanto, el Jefe Maestro pierde el conocimiento debido a sus heridas. Mientras está inconsciente recuerda que extrajeron a Cortana de su cuerpo para entregárselo a la almirante Margaret Parangosky, directora de la ONI, además, recuerda el mensaje que Makee le envió en el Santuario. Al despertar, ve a su compañera Riz conectada a un tanque de oxigeno. ¿Significa otra pérdida?

Soren (Bookeen Woodbine) se reencuentra con Laera y busca a su hijo Kessler en el quinto episodio de la temporada 2 de "Halo" (Foto: Paramount+)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “HALO” - TEMPORADA 2 EPISODIO 5?

En otro momento del quinto episodio de la temporada 2 de “Halo”, Var’ Gatanai le reclama a Makee por defender a John y extraer solo una de las piezas del artefacto, pero ella se defiende explicando que tiene a Cortana, quien los ayudará en su búsqueda. No obstante, cuando Cortana es consultada sobre el anillo Halo, se niega a mostrar los recuerdos del Jefe Maestro.

Unos días después, el Jefe Maestro despierta y responsabiliza a la UNSC y la ONI por lo sucedido, ya que lo dejaron a él y al Equipo Plata sin armaduras ni armamento en Reach. La Dra. Catherine Halsey le advierte al Jefe que la ONI los dio por muertos, por lo tanto, deben permanecer en las sombras si quieren sobrevivir.

Una vez en el planeta minero Aleria, Soren y Laera buscan a su hijo Kessler. Su investigación, los lleva hasta un comerciante que tiene un registro que coincide con Kessler. Después de algunas discusiones, la pareja es llevada a una antigua fábrica en una zona oscura y nevada del páramo, donde conocen a dos mujeres que dicen proteger a los niños descarriados.

Aunque inicialmente las mujeres no creen que Soren y Laera sean los padres del niño que está bajo su cuidado, unas palabras de Laera las hacen cambiar de opinión, así que permiten que la pareja vea al muchacho. No obstante, cuando Laera le quita el casco del Jefe Maestro, descubre que no se trata de Kessler.

Mientras tanto, Kwan lleva al Jefe Maestro a ver a Vannak, pero John se niega a mirar el cuerpo y a completar los ritos funerales, así que Kwan decide enterrarlo sola, pero unas misteriosas figuras vestidas con túnicas y portando antorchas salen de las sombras de la noche y se acercan a Kwan. Debido a la discusión, John interviene y finalmente acepta despedir a su amigo. Durante el funeral donde, el protagonista de “Halo” promete vengar la muerte de Vannak, Halsey aprovecha para recordar a todos los que fallecieron.

El Jefe Mestro (Pablo Schreiber) promete vengar la muerte de Vannak en el quinto episodio de la temporada 2 de "Halo" (Foto: Paramount+)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “HALO” - TEMPORADA 2 EPISODIO 5?

Cuando Riz despierta en el hospital de Aleria, Halsey le informa que debido a sus lesiones sus habilidades como Spartan han disminuido, así que “tendrá que trabajar más duro”. Más tarde, Riz decide retirarse y vivir en ese planeta minero. Aunque la noticia no es del agrado del Jefe Maestro, acepta la resolución de su amiga.

Por otro lado, Kwan tiene una visión donde la anciana que se sacrificó en el Santuario le habla sobre un monstruo y le pide que la salve. ¿De quién se trata y a quién se refiere? Makee cuestiona a Var’ Gatanai por llevarla a High Charity, ya que eso significa que cancelarán sus planes de embarcarse en el Gran Viaje. La discusión llega al tal punto que Var Gatanai trata de matar a Makee, pero Cortana la salva mostrando una visión del planeta en forma de anillo.

Halsey sugiere que deberían ir al Halo, pero el Jefe Maestro está empeñado en encontrar a Margaret y Ackerson para vengar la muerte de su amigo y la destrucción de Reach. A pesar de las advertencias de Catherine, John no desiste de aniquilar al Inquisidor, al Covenant y a los líderes de la ONI, además, argumenta no tener miedo porque para ellos “ya estoy muerto”.

Al final del quinto capítulo de la temporada 2 de “Halo”, McCoy le revela a Laera que Kessler, lo que cobra sentido cuando aparece Kai como líder de un nuevo equipo de soldados de la UNSC y de Ackerson, quien probablemente necesitará niños con quienes experimentar para llevar a cabo su proyecto. ¿John se enfrentará a su antigua compañera?