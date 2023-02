La serie “The Flash” llega a su fin. La temporada 9 de la famosa producción se estrenará el 8 de febrero del 2023 y ya ha sido anunciada como la última del proyecto televisivo protagonizado por Grant Gustin.

Como sabemos, la ficción se lanzó en el 2014 y, desde entonces, diversos intérpretes fueron parte de su elenco. Ahora, en una entrega que consta de 13 episodios, muchos de ellos regresarán al Arrowverse.

¿Quieres conocer a los actores y personajes de la temporada 9 de “The Flash”? A continuación, descubre quién es quién en los últimos capítulos de la serie de DC y The CW.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE FLASH” - TEMPORADA 9?

1. Grant Gustin como Barry Allen

Bartholomew Henry “Barry” Allen es el protagonista de la serie. El actor Grant Gustin es quien lo interpreta desde la primera temporada. Entre sus otros proyectos, se encuentran “Glee” y “El rescate de Ruby”.

Grant Gustin como "The Flash" (Foto: The CW Network)

2. Stephen Amell como Oliver Queen / Green Arrow

Green Arrow es el héroe sobre el que se construyó este universo. En la temporada final de “Arrow”, Oliver Queen se sacrificó. Por eso, muchos fanáticos se preguntan cómo regresará a esta ficción (resucitado o, quizá, como flashbacks).

Stephen Amell es el actor que le da vida al personaje. Él dijo a través de Instagram: “Regresaré para la novena y última temporada de The Flash. ¿Por qué? No importa. ¿Cómo? No importa. Greg Berlanti me llamó y dijo ‘The Flash está terminando. ¿Te gustaría...’ y le dije: ‘¡Sí! Ni siquiera tienes que terminar tu oración’”.

Stephen Amell es Oliver Queen / Green Arrow en la serie "The Flash" (Foto: The CW Network)

3. David Ramsey como John Diggle / Spartan

Al final de “Arrow”, John Diggle descubrió un anillo de Green Lantern. Sin embargo, desde entonces, ha rechazado el enorme poder que contiene por temor a que lo aleje de su esposa e hijos. David Ramsey es quien interpreta al personaje. También ha trabajado en “Mr. Bones”, “Illicit” y otras producciones.

David Ramsey como John Diggle / Spartan en "The Flash" (Foto: The CW)

4. Javicia Leslie como Ryan Wilder / Batwoman

Ryan Wilder es la segunda persona en asumir el rol de Batwoman en el Arrowverse, después de que Kate Kane se retirara del papel. La artista Javicia Leslie se pone bajo la piel de esta figura. Ella también tiene roles en series como “The Family Business” y “God Friended Me”.

Javicia Leslie es Batwoman en "The Flash" (Foto: DC Entertainment / Warner Bros. Television)

5. Nicola Maines como Nia Nal / Dreamer

Dreamer es un personaje originario de la serie “Supergirl”. Hizo historia al ser la primera superheroína trans que aparece regularmente en una serie de televisión. La actriz Nicola Maines, además, aparece en los proyectos “Bit” y “Darby and the Dead”.

Nicola Maines como Nia Nal en la serie "The Flash" (Foto: The CW Network)

6. Keiynan Lonsdale como Wally West / Kid Flash

Wally West ha estado ausente durante los últimos tres años, por lo que los fans están muy entusiasmados por saber qué ha estado haciendo exactamente. Entre otros proyectos de Keiynan Lonsdale, se encuentran: “Mi Novio Falso” y “Love, Simon”.

Keiynan Lonsdale es Wally West en "The Flash" (Foto: The CW)

Otros actores que forman parte de la temporada 9 de “The Flash”:

Candice Patton como Iris West-Allen

Danielle Panabaker como Caitlin Snow

Danielle Nicolet como Cecile Horton

Kayla Compton como Allegra Garcia

Brandon McKnight como Chester P. Runk

Jon Cor como Mark Blaine / Chillblaine

Jesse L. Martin como Joe West

Richard Harmon como Owen Mercer / Captain Boomerang

Andy Mientus como Hartley Rathaway / Pied Piper

Sendhil Ramamurthy como Ramsey Rosso / Bloodwork

Damion Poitier como Keith Kanyon / Goldface

Max Adler como Jaco Birch / Hotness

John Wesley Shipp como Henry Allen

Michelle Harrison como Nora Allen

Patrick Sabongui como David Singh