“The Flash” en la temporada 6 dejó una gran cantidad de sentimientos encontrados en los fanáticos por haber terminado tan abruptamente, debido al repentino brote de coronavirus (COVID-19). Con un final de suspenso tan nada típico como los finales de las otras temporadas, y con todo en el programa cambiando después de las crisis, la temporada 6 fue una montaña rusa de emociones, angustia y traición.

Durante 6 temporadas, “The Flash” ha mantenido una fórmula similar para sus historias; presenta al villano principal de la temporada y hacen que los personajes luchen contra él o ellos en cada episodio hasta que finalmente ganan. Todo esto mientras aparecen villanos menores que varían de vez en cuando.

“The Flash” logra mantener las cosas interesantes al presentar diferentes tipos de metahumanos. Si bien los enemigos más importantes de la serie eran velocistas como Barry, las temporadas recientes cambiaron las cosas. La temporada 4 tuvo The Thinker, la temporada 5 tuvo Cicada y la temporada 6 tuvo Bloodwork y Mirror Master.

En esta nueva temporada, se espera que proporcione respuestas definitivas a muchos fenómenos inexplicables que ocurrieron en la temporada 6. Se descubrirá la desaparición de Iris, y los poderes disminuidos de Barry también serán el foco central en el próximo episodio. Si está buscando más detalles, sigue leyendo. Aquí está todo lo que sabemos sobre la temporada 7 de “The Flash”.

¿A QUE HORA SE TRANSMITIRÁ “THE FLASH” CAPITULO 7X1?

Estreno del capitulo 1, temporada 7 "The Flash" (Foto: The CW)

La temporada 7 de “The Flash” ha tardado mucho en llegar a los espectadores, la filmación se retrasó en octubre de 2020. La producción también se vio afectada por una prueba positiva de coronavirus dentro del elenco principal y los fanáticos se mueren por ver regresar a Barry Allen.

La serie se renovó para su séptima temporada en enero de 2020, adicional que llegó q la noticia de que ya se había dado luz verde a una octava temporada. La sexta parte terminó abruptamente, con el episodio 19 actuando como final. Esto significa que tres episodios se trasladarán a la próxima parte.

Existe mucha curiosidad de saber qué le sucedió a la esposa de Barry, Iris después de que ella desapareció. El episodio 1 de la temporada 7 de “The Flash” está programado para estrenarse el 2 de marzo de 2021 a las 8pm en The CW. El programa seguirá un patrón de lanzamiento semanal de transmitir un episodio todos los martes y estos son los horarios en diferentes partes del mundo:

“The Flash” temporada 7 hora de estreno en USA: 8:00PM



“The Flash” temporada 7 hora de estreno en América Latina: 8:00PM



“The Flash” temporada 7 hora de estreno en España: 2:00AM

Los creadores de la serie están decididos a poner la seguridad del elenco y el equipo en primer lugar. Como la pandemia de coronavirus ya ha planteado problemas para la producción, el número total de episodios ha quedado indeciso hasta el momento, y se espera que se revele esta información conforme avance el programa.

¿DONDE VER EN LINEA EL CAPITULO 1 DE LA TEMPORADA 7 DE “THE FLASH”?

Se estrenará la séptima temporada en The CW y en plataformas de Streaming. (Foto: The CW)

Se puede ver el estreno de la séptima temporada de “The Flash” en The CW. En caso te pierdas su estreno original, puede dirigirse al Facebook oficial de The CW, donde el episodio estará disponible un día después de su emisión en el canal. Si no te gusta ver televisión o no dispones del canal, puedes recurrir a sitios de transmisión en vivo como DirecTV, WBTV o TNT.

¿DE QUÉ TRATARÁ “THE FLASH” CAPITULO 1 TEMPORADA 7?

El capitulo 1 de la temporada 7 se llamará: "Todos los pozos que terminan bien". (Foto: The Cw)

El episodio 1 de la séptima temporada de “The Flash” se llama “Todos los pozos que terminan bien”. En el episodio, se llevará a cabo un experimento para salvar la velocidad de Barry. Pero será contraproducente, y Wells buscará una manera de salvarlo, pero sus esfuerzos podrían tener consecuencias peligrosas.

Sin embargo, Team Flash hará todo lo posible para solucionar la situación causada por la destrucción de la Speed Force. Mientras tanto, no se sabe dónde está atrapada Iris. En el final de la temporada anterior, Iris había progresado en adaptarse al Mirrorverse y usar su tecnología para encontrar a Singh. Pero no pudo soportar el peso de todo cuando comenzó a desintegrarse.

Este episodio dará luz sobre su versión de la historia y finalmente sabremos qué le sucedió. Por otro lado, Eva McCulloch anda suelta en Central City. Cecile se enfrentará a Rosa Dillon. Se conocerá al nuevo villano de esta temporada, Mark Stevens, también conocido como Chillblaine.

Stevens es una persona normal a los ojos del público, pero cuando llega la noche, se convierte en un ladrón que usa tecnología criogénica para congelarse y entrar en las cajas fuertes. Killer Frost también estará tramando algo, y parece que pronto tendrá una cita con alguien que los fans reconocerán de inmediato.

TRAILER DE “THE FLASH” TEMPORADA 7