“The Handmaid’s Tale ” relata la distópica historia sobre una nueva nación gobernada por un grupo de fundamentalistas religiosos, fundada como Gilead. En ella, la libertad de los ciudadanos se verá oprimida bajo una nueva organización por castas con deberes y derechos determinados, con el fin de volver a los valores tradicionales en un contexto ecológico catastrófico y una baja tasa de natalidad. June Osborne (la ganadora de los premios Emmy® y Globo de Oro® Elisabeth Moss, “Mad Men”), quien narra la historia, es una joven que bajo este nuevo régimen se verá forzada a apartarse de su familia y a vivir como criada, con su nuevo nombre Offred, en la casa de uno de los comandantes del régimen, Fred Waterford (Joseph Fiennes, “Shakespeare in Love”) y su mujer Serena Joy (Yvonne Strahovski, “Dexter”).

La tercera entrega, compuesta por 13 episodios de una hora, retoma en el momento en que June opta por no huir con su bebé a Canadá y le pide a Emily que lo haga por ella. De esta manera, podrá retornar a Gilead en busca de su primera hija, Hannah y embarcarse en una revolución silenciosa junto a diferentes aliados que irá encontrando en el camino. Mientras tanto, Fred Waterford deberá lidiar con su mujer, Serena, quien comienza a exponer su lado más rebelde y a cuestionar las reglas de Gilead.

Hoy se estrena la temporada final de 'El Cuento de la Criada' exclusivamente para los clientes de Fox Premium. (Cortesía)

Esta temporada traerá reuniones secretas, traiciones inesperadas y un aterrador viaje al corazón de Gilead, que obligará a los personajes a tomar una posición dentro de esta resurgente resistencia que no dejará de crecer.

El elenco de “The Handmaid´s Tale” se completa con Samira Wiley (“Orange is the new black”) como Moira la amiga de June quien, junto al marido de ella, Luke, O-T Fagbenle (“Black Widow”), la esperan en Canadá, Max Minghella (“La Red Social”) como Nick, Amanda Brugel (“Madres Trabajadoras”) como Rita, Alexis Bledel (“Gilmore Girls”) como Emily y Madeline Brewer (“Estafadoras de Wall Street”) como Janine.

